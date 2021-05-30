Cildi parlatan doğal yağ tarifi

Güneş ışınları gittikçe zararlı bir hale geliyor ve cilt kuruluğuna da zemin hazırlıyor. Dışarı çıkmadan önce vücudunuza uygulayacağınız güneş yağı sayesinde parlak bir cilde kavuşurken cildinizi de nemlendirmiş olursunuz. Uzun süre güneşe maruz kalmak, koruyucu cilt bariyerinin bütünlüğünü bozarak kozmetik olarak kuru, çatlamış cilde neden olabilir. Bu nedenle cildinizdeki nemi korumak kış sezonunda olduğu kadar yaz sezonunda da oldukça önemli. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz güneş yağı sayesinde sağlıklı bir görünüm elde ederken cildinizi de korumanız mümkün. Işıltılı vücut yağınızı hazırlamak için 2 malzemeye ihtiyacınız var:

Hafif yağ (Avokado, argan, limon, lavanta vb.)

Işıltılı göz farı

Cildinize uygun olarak seçtiğiniz hafif yağı sedefli ve ışıltılı bir göz farı ile birleştirin. Tarifte kuru bir yağ kullanmanız oldukça önemli.

Dışarı çıktığınız her zaman vücudunuzun açık bölgelerine eşit olarak yağı uygulayın.







