13 Aralık Hadi ipucu sorusu belli oldu. Yarışma kadınları daha çok ilgilendiren bir soruyla kullanıcıların karşısına çıkacak. 30 bin TL'lik ödülün ipucu sorusu şöyle geçildi: "Kozmetik ürünleri, insanlık tarihi kadar eskidir. Öyle ki bronz çağında bile sürme örneklerine rastlanmıştır. Sanırım ipucumuzun nereden geleceğini tahmin edebiliyorsun. Cildin gizlenmek veya ön plana çıkarılmak istenen yerlerini gölgelendirme ve belirginleştirme işlemine ne ad verilir?"

CEVAP: KONTÜR MAKYAJ

KONTÜR MAKYAJ HAKKINDA 6 BİLGİ

Sadece istediğiniz bölgeleri gösterin

Eskiden kontür makyaj çok daha ağır ve belirgin bir teknikti. Ancak son dönemde gelişen teknikler sadece yüzünüze istediğiniz şekli vermek mantığı üzerine kurulu. Daha ince bir cilde daha kalkık bir buruna sahip olmak için yapmanız gereken tek şey doğru yerde doğru gölgelemeyi yapmak.

Kontür malzemeleri edinin

Kontür malzemelerinizi seçerken simsiz mat ürünler seçmelisiniz. Kontür için pudra, krem ya da stick ürünleri tercih edebilirsiniz. Almanız gereken 3 ürün var: aydınlatıcı, koyu ton allık ve ışıltı vericiler. Bu üç ürün için renkleri cildinize uygun şekilde seçmelisiniz.

Cilt renginizi bulun

Gölgelerin doğal durması için seçimlerinizi kendi tonunuza göre yapmalısınız. Eğer açık bir teniniz varsa gölgeleme yapmak için turuncu ya da kırmızı renkleri seçin. Eğer esmerseniz bronzlaştırıcı renkleri tercih edebilirsiniz.

Doğru yerleri parlatın

Aydınlatıcınızın seçimi de doğal bir görüntü için çok önemlidir. Cildinizden daha açık bir ton seçerseniz bu bölgeyi gereksiz fazla aydınlatmış olursunuz. Bu nedenle cildinizle aynı tonda bir aydınlatıcı seçin ve hafif bir parlaklık verin.

Doğru yerlere gölge verin

Elmacık kemiklerinizi belirginleştirmek için yanaklarınızın üstünden önce yanlara sonra da ortalarına kadar uygun fırçayla gölgeyi uygulayın. Daha sonra bir süngerle hafifçe dağıtın. Burnunuzu daha ince göstermek için ise aynı gölgeyi burnun iki yanına uygulayın. Aydınlatıcınızı elmacık kemiklerinin üstüne, çenenize ve burun ucunuza uygulayın ve hafifçe dağıtın.

Sabitleyin

Kontür makyajınızın daha sabit ve homojen bir görüntü elde etmesi için üzerinden ince bir pudra ile geçebilirsiniz.