Cildin için harekete geç



Kenya'dan Gelen Güzellik: Yerel Ticaret Ürünü Olan Çay Ağacı Yağı

Makyajlı ya da makyajsız iyi ve güzel hissedebilmek kadınların en doğal arzusu. Doğal bir görünüm elde etmek ve varla yok arası bir makyaj için ilk seçim yapılması gereken ürün ise fondöten.Cilt arındırıcı çay ağacı içeriğine sahip, matlaştırıcı ghassoul kiliyle zenginleştirilmiş, Matte Clay Fondöten, cildin görünümünü kusursuz hale getirirken, gözeneklere zarar vermeyerek cilde 24 saat boyunca nefes aldırıyor. Cildi pürüzsüz bir görünüme kavuştururken diğer yandan temiz tutma özelliğine sahip ürün, cildin kontrolünü elinize almanızı sağlıyor. Özellikle yağlı ve hassas ciltler için bir cankurtaran görevi üstlenen ürün cilt parlamasının da önüne geçiyor.9 farklı ton seçeneği bulunan bu yeni ürün, The Body Shop'ın renk düzenleyici damlalarıyla harika bir uyum gösteriyor ve mat dokunuşundan taviz vermeden mükemmel cilt tonunu yakalıyor. Bu yeni ürün aynı zamanda gözenekleri tıkamıyor.(Komedojenik değildir).Güçlü bir anti-bakteriyel olan çay ağacının arındırıcı özelliğini bu derece etkili kılan şey, 'Terpen' adı verilen içeriği. Bu içerik, çay ağacında oldukça yoğun bir şekilde bulunuyor.Matte Clay Fondöten, Kenya Dağı Milli Parkı'nın eteklerinden toplanan etkili çay ağacı yağıyla üretiliyor. Çay ağacı yaprakları, doğal anti-bakteriyel özellikleri ile ünlü, en kuvvetli ve yüksek kaliteli bitki yağını üretmek için elle toplanıyor ve 12 saat içinde buharla damıtılıyor.