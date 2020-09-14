Cildini, gıdanı, düşüncelerini temizle!

Yeniay öncesi

Cildi ve vücudu ölü hücrelerden arındırmak için ideal zaman!

Peelingler ve arındırıcı maskeler kullanılabilir.

Kese uygulaması yapılabilir.

İstenmeyen tüy alım işlemleri uygulanabilir.

Manikür ve pedikür uzun süreli etki sunacaktır.

Yeniay sonrası

Cildi ve vücudu temizledik, tazeledik. Sırada onarıcı bakımlar var. Hücre yenilenmesini hızlandıran serumlar bu dönem maksimum fayda sağlayacaktır.

Yeni bakım kürlerine, takviye edici gıdalara başlamak için doğru zaman!

Hızlı kilo verdiren, detoks diyetleri yerini sağlıklı, besleyici ve hafif yiyeceklere bırakmalı. Ağır diyetler yerine dengeli beslenme tercih edilmelidir.

Medikal Astrolojide bağırsakları yöneten Başak burcunda vurgu yüksek olduğu bu dönemlerde probiyotik kullanımı da faydalı olacaktır.

Beden, zihin, ruh dengesi=Mükemmellik

Başak burcu kendini ve her şeyi mükemmelleştirmek ister. Bireysel alanda bunu Beden-Zihin-Ruh üçlemesini dengeleyerek başarabiliriz. Bu üçlüyü temizlemek, arındırmak, dengelemek ve beslemek, hem farkındalığı arttırır hem de sağlıklı yaş almayı mümkün kılar. Bedeni temizlemek en kolayı, Zihin için biraz daha fazla çaba göstermemiz gerek.

Birkaç öneri:

Negatif kişilerden mümkün olduğunca uzaklaşın.

Düşüncelerinizin farkına varın.

Zihin detoksu yapın, olumsuz düşünceler aklınıza geldikçe başka konulara yoğunlaşın.

Tıpkı bedeni temizler gibi zihni arındırın. Beden ve zihin arındıkça ruhsal anlamda rahatlayacak, ruhunuzun arzuladığı dengeyi bulmanız kolaylaşacaktır.

Yeniayda burçlar için bakım ürünü önerileri

Koç : Cildi ferahlatan, hafif dokulu ürünler

: Cildi ferahlatan, hafif dokulu ürünler Boğa : Kalıcı etki yaratacak yoğun, serumlar

: Kalıcı etki yaratacak yoğun, serumlar İkizler : Antiaging etkili el kremleri

: Antiaging etkili el kremleri Yengeç : Ailecek kullanılacak keyifli duş jelleri

: Ailecek kullanılacak keyifli duş jelleri Aslan : Cilde ışıltı katan bakım kremleri

: Cilde ışıltı katan bakım kremleri Başak : Arındırıcı peelingler

: Arındırıcı peelingler Terazi : Güzel kokulu vücut kremleri

: Güzel kokulu vücut kremleri Akrep : Masaj yağları

: Masaj yağları Yay : Yorgunluk giderici gözaltı maskeleri

: Yorgunluk giderici gözaltı maskeleri Oğlak : Kolajen içeren bakım ürünleri

: Kolajen içeren bakım ürünleri Kova : Selülit kremleri

: Selülit kremleri Balık: Ayak banyo tuzları

*Ve tüm burçlar için doğal yağlardan yapılmış sabunlar.

Doğayla kucaklaş!

Toprak elementi olan Başak burcundaki Yeniay ile doğayla olan bağlantımızı kuvvetlendirmek için adımlar atabiliriz. Çıplak ayakla toprağa basmak, ağaca dokunmak, hayvan sevmek, çiçek koklamak gökyüzünü seyretmek çok iyi gelecektir.