Cildini, gıdanı, düşüncelerini temizle!
Kozmetik ürünlerde sıkça gördüğümüz ‘cleansing’ kelimesi, cildi ve vücudu temizlemek, kirlerden ve toksinlerden arındırmak demek. Ayrıca ruhsal olarak arınmak anlamına da gelir. 17 Eylül Perşembe günü öğleden sonra Başak burcunda Yeniay gerçekleşecek. Başak burcu deyince akla ilk olarak temizlik, titizlik ve düzen gelir. Bu burçta meydana gelecek olan Yeniay temizlenmek, arınmak ve mükemmelleşmeyi destekleyecek. // Çağla Ercanoğlu
14 Eylül 2020, Pazartesi 08:28 Son Güncelleme:
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Yeniay öncesi
- Cildi ve vücudu ölü hücrelerden arındırmak için ideal zaman!
- Peelingler ve arındırıcı maskeler kullanılabilir.
- Kese uygulaması yapılabilir.
- İstenmeyen tüy alım işlemleri uygulanabilir.
- Manikür ve pedikür uzun süreli etki sunacaktır.
Yeniay sonrası
- Cildi ve vücudu temizledik, tazeledik. Sırada onarıcı bakımlar var. Hücre yenilenmesini hızlandıran serumlar bu dönem maksimum fayda sağlayacaktır.
- Yeni bakım kürlerine, takviye edici gıdalara başlamak için doğru zaman!
- Hızlı kilo verdiren, detoks diyetleri yerini sağlıklı, besleyici ve hafif yiyeceklere bırakmalı. Ağır diyetler yerine dengeli beslenme tercih edilmelidir.
- Medikal Astrolojide bağırsakları yöneten Başak burcunda vurgu yüksek olduğu bu dönemlerde probiyotik kullanımı da faydalı olacaktır.
Beden, zihin, ruh dengesi=Mükemmellik
Başak burcu kendini ve her şeyi mükemmelleştirmek ister. Bireysel alanda bunu Beden-Zihin-Ruh üçlemesini dengeleyerek başarabiliriz. Bu üçlüyü temizlemek, arındırmak, dengelemek ve beslemek, hem farkındalığı arttırır hem de sağlıklı yaş almayı mümkün kılar. Bedeni temizlemek en kolayı, Zihin için biraz daha fazla çaba göstermemiz gerek.
Birkaç öneri:
- Negatif kişilerden mümkün olduğunca uzaklaşın.
- Düşüncelerinizin farkına varın.
- Zihin detoksu yapın, olumsuz düşünceler aklınıza geldikçe başka konulara yoğunlaşın.
- Tıpkı bedeni temizler gibi zihni arındırın. Beden ve zihin arındıkça ruhsal anlamda rahatlayacak, ruhunuzun arzuladığı dengeyi bulmanız kolaylaşacaktır.
Yeniayda burçlar için bakım ürünü önerileri
- Koç: Cildi ferahlatan, hafif dokulu ürünler
- Boğa: Kalıcı etki yaratacak yoğun, serumlar
- İkizler: Antiaging etkili el kremleri
- Yengeç: Ailecek kullanılacak keyifli duş jelleri
- Aslan: Cilde ışıltı katan bakım kremleri
- Başak: Arındırıcı peelingler
- Terazi: Güzel kokulu vücut kremleri
- Akrep: Masaj yağları
- Yay: Yorgunluk giderici gözaltı maskeleri
- Oğlak: Kolajen içeren bakım ürünleri
- Kova: Selülit kremleri
- Balık: Ayak banyo tuzları
*Ve tüm burçlar için doğal yağlardan yapılmış sabunlar.
Doğayla kucaklaş!
Toprak elementi olan Başak burcundaki Yeniay ile doğayla olan bağlantımızı kuvvetlendirmek için adımlar atabiliriz. Çıplak ayakla toprağa basmak, ağaca dokunmak, hayvan sevmek, çiçek koklamak gökyüzünü seyretmek çok iyi gelecektir.
Not: İçerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.
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