Cildini şımartmak isteyenler için...

Vücut yağları ve kremin nemlendirici gücünün birleşimini keşfetmek isteyenlere, NIVEA Değerli Yağlar İçeren Seri’yi sunuyor. Markanın 100 yıllık cilt bakım uzmanlığıyla üretilen Yeni NIVEA Değerli Yağlar İçeren Seri’nin, hızlı emilen losyonlarının ve keyif veren yağlarının birleşimi olan ürünler, özenle hazırlanmış ve rafine edilmiş kokularıyla beğeni topluyor.Seride yer alan “Vanilya & Badem Yağı Losyon”, “Gül & Argan Yağı Losyon” ve “Kiraz Çiçeği & Jojoba Yağı Losyon”, ciltte yağlı bir his bırakmadan derinlemesine bakım yapıyor ve yumuşatıyor. “Gül & Bakım Kremi” ve “Zeytinyağı & Bakım Kremi”, cildin kurumasını engelliyor, yumuşak ve güzel görünmesini sağlıyor. Hafif dokulu losyon ve kremler, cildin nemini takviye ediyor, derinin sertleşmiş bölgelerini rahatlatıp yumuşaklık ve esneklik kazandırıyor. Hızla emilen losyon ve kremler yağlı bir his bırakmadığı için, kullandıktan sonra çabucak giyinip evden çıkmak mümkün oluyor.400 ml Losyonlar Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 26,90 TL300 ml Kremler Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 16,90 TL