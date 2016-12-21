Cildiniz soğuk havalardan etkilenmesin!



CİLT TİPİNİZE UYGUN MASKELER YAPIN



ILIK SUYLA YIKANIN

Kış aylarına giriş yaptığımız bugünlerde soğuk hava ve rüzgardan cildimiz de olumsuz etkileniyor. Kuruma, pul pul dökülme, acıma, kaşınma gibi sorunları siz de sıkça yaşamaya başladıysanız birkaç önlem ile cildinizi kış aylarında da koruyabilirsiniz.El ve yüz derisi soğuk hava ile direkt temas ettiğinden koruma amaçlı cilt tipine uygun krem veya jel kullanabilirsiniz. Özellikle iyi bir nemlendirici soğuk havanın neden olduğu kurumayı önleyecektir. Her sabah ellerinizi ve yüzünüzü yıkanıp nemlendirici krem uygulayabilirsiniz.Kurumaya yatkın cilde sahipseniz ellerinizi sabun içeriği olmayan temizleyicilerle yıkamalısınız. Aksi taktirde kaşıntı, kuruluk ve kuruluğun neden olduğu minik kanamalar ve acı oluşabilir. Ellerinizi yıkadıktan sonra kurumaması için uygun bir nemlendiricili krem ile yumuşacık hale getirebilirsiniz.Cildin üzerinde biriken ölü deriden kurtulmak için cilt tipine göre sıklığı ayarlayarak jel veya maske uygulamaları yapabilirsiniz. Aynı şekilde arınma işlemi gibi cildin yağ tabakasını destekleyici maskeleri de tercih edebilirsiniz.Kış aylarında kötü görünüme sahip olan cildinizi makyaj ürünleri ile kapatmaya çalışmayın. Bu şekilde durumun daha kötüye gitmesine neden olabilirsiniz. Gündüz görünümü iyileştirmek için gece yatmadan önce içeriği zenginleştirilmiş gece kremleri veya serumlar kullanabilirsiniz. Gündüz saatlerinde yüzüne makyaj uyguladıysanız uygun bir makyaj temizleyici ile ılık su kullanmanız gerekir. Durulama aşamasında ise soğuk su kullanmanız cildinizde şok etkisi yaparak kan dolaşımı hızlandıracak, açılmış olan gözeneklerin kapanmasını sağlayacaktır.Soğuk havadan kaçıp ısınmak için sıcak ortamlar veya sıcak bir duş tercih edilebilir. Ancak sıcak-soğuk değişimleri cildinizin kurumasına neden olarak soğuk havaya karşı savunmasını azaltabilir. Çok soğuktan çok sıcak ortama bir anda girmemeye çalışarak, sıcak duş süresini azaltarak veya ılık su ile yıkanarak bu olumsuz etkiyi azaltabilirsiniz.Soğuk havalarda cildin güzel görünümü için beslenme de son derece önemlidir. En başta cildin kurumasını önlemek adına en az 10-12 bardak su içmeye özen göstermelisiniz. Vitamin, mineral ve antioksidan bileşenler yönünden zengin olan mevsim meyve ve sebzelerine ağırlık vererek beslenmelisiniz. Bunların yanında tam tahıllı beslenmeye özen göstermeli; haftada en az 2 kez yağlı balık tüketmeli veya omega-3 takviyesi almalısınız.