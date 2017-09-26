Cildinizdeki çatlaklar gözünüzü korkutmasın

Her 3 kadından 1’inde görülen cilt çatlakları genellikle karın, kol ve bacak bölgelerinde oluşuyor. Cilt çatlaklarına karşı gözle görülür şekilde sonuç almak için de erken müdahale etmek, dar kıyafetler giymemek ve özel olarak formüle edilen kremlerle cilde masaj yaparak uygulamak gerekiyor.Sinoz Kozmetik tarafından üretilen Biomarks Çatlak Kremi, uygulanmak istenen bölgeye günde defa masaj yapılarak kullanıldığında bu soruna etkili bir çözüm sunuyor. Lavanta, biberiye, kırmızı soğan, aynı sefa, zeytinyağı ve P1 vitamin içeren Biomarks çatlak kremi, kadınları bitki kürü hazırlama zahmetinden ve estetik operasyonlardan kurtarıyor.