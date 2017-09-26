Cildinizdeki çatlaklar gözünüzü korkutmasın
Derideki çatlaklar en çok korkulan cilt sorunları arasında yer alıyor. Ciltte oluşan bu deformasyonlar ilerlemeye devam ettikçe makyaj ürünleriyle de kapatılamayacak boyutlara ulaşıyor. Gebelik, hızlı kilo alıp verme, ciltte kolajen lif eksikliği ve az su tüketilmesi sonucu daha çok kadınlarda görülen cilt çatlakları artık sorun olmaktan çıkıyor
Her 3 kadından 1’inde görülen cilt çatlakları genellikle karın, kol ve bacak bölgelerinde oluşuyor. Cilt çatlaklarına karşı gözle görülür şekilde sonuç almak için de erken müdahale etmek, dar kıyafetler giymemek ve özel olarak formüle edilen kremlerle cilde masaj yaparak uygulamak gerekiyor.
Sinoz Kozmetik tarafından üretilen Biomarks Çatlak Kremi, uygulanmak istenen bölgeye günde defa masaj yapılarak kullanıldığında bu soruna etkili bir çözüm sunuyor. Lavanta, biberiye, kırmızı soğan, aynı sefa, zeytinyağı ve P1 vitamin içeren Biomarks çatlak kremi, kadınları bitki kürü hazırlama zahmetinden ve estetik operasyonlardan kurtarıyor.
Sinoz Kozmetik tarafından üretilen Biomarks Çatlak Kremi, uygulanmak istenen bölgeye günde defa masaj yapılarak kullanıldığında bu soruna etkili bir çözüm sunuyor. Lavanta, biberiye, kırmızı soğan, aynı sefa, zeytinyağı ve P1 vitamin içeren Biomarks çatlak kremi, kadınları bitki kürü hazırlama zahmetinden ve estetik operasyonlardan kurtarıyor.