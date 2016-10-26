Cildinize uygun kapatıcıyı seçin



KALEM KAPATICI

FIRÇALI KAPATICI

STİCK KAPATICI

KREM KAPATICI

SIVI KAPATICI

Göz altlarındaki morlukları, ince kırışıklıkları, renk farklılıklarını ve göz altı torbalarını kapatmaya ve daha pürüzsüz bir görünüm sağlamaya yarayan kapatıcıları seçerken, kullanım alışkanlıklarınızı ve ihtiyacınızı göz önünde bulundurun.Eğer aceleniz varsa kullanmanız gereken ürün kalem kapatıcılar. Leke ve küçük kusurları kapatmak için kalem kapatıcılar daha uygun, özellikle kalem kapatıcıların iç köşelere rahatlıkla girmesi daha kolay ve hızlı bir uygulamaya imkan vermesi kalem kapatıcılara artı puan kazandırıyor. Yalnız kalem kapatıcılar balmumu ve krem bazlı olduğundan daha yoğun bir etki bırakabilir.Fırçalı kapatıcılar kolay uygulama için kendinden bir fırçaya sahiptir. Bu kapatıcılar genellikle hassas ciltere önerilir. Fırçalı kapatıcılar renk farklılıklarını düzeltip kusurları kapatır. Fırçalı kapatıcıyı kullanırken destek amacıyla kalem kapatıcınızdan yardım alabilirsiniz.Stick kapatıcılar kırmızı renkleri kapatmak amacıyla genellikle sarı alt tonludur. Stick kapatıcıların opak formülü koyu göz altlarını kapatmak için harika bir seçim, aynı zamanda stick kapatıcılar salisilik asit içeriyor.Makyaj yapmak için zamanınız varsa tercih edebileceğiniz en iyi kapatıcı krem olandır. Fırça uygulamalarına eliniz yatkınsa tercihinizi kremden yana kullanın. Fakat açııp kapanan ağzı yüzünden ister istemez kapatıcınız bir süre sonra kirlenecek ve bakteri toplayacaktır.Kullanımı ve uygulaması en kolay kapatıcılardan biri olan sıvı kapatıcılar için parmaklarınızı veya fırça kullanabilirsiniz. Sıvı kapatıcılar, hafif yapısı sayesinde günlük kullanım için oldukça uygun fakat kapatıcılığı diğerlerine göre daha azdır.