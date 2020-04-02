Cildinizi derinlemesine arındırın

2’si 1 Arada Temizleyiciler

Cildi makyajdan ve pürüzlerden etkili bir biçimde arındırırken cildin nem dengesini koruyan 2’si bir arada özelliğine sahip Waso Quick Gentle Cleanser ve Complete Cleansing Microfoam,yoğun makyajı bile etkili ve kısa sürede çıkartarak, cildi kurutmadan gözenekleri derinlemesine temizler.

Shiseido Waso Quick Gentle Cleanser

Japon güzelliği etkili cilt bakımında ikili temizleme yönetimiyle cildi derinlemesine makyajdan ve ölü hücrelerden arındırıyor. Balın antiseptik özelliğini taşıyan yüz temizleme jeli Waso Quick Gentle Cleanser, cildin nem dengesini düzenlerken cilt bariyerini koruyor. Su olmadan köpüğe dönüşen yapısı, gözeneklere derinlemesine nüfuz ederek ışıltılı cildi ortaya çıkartır. Düzenli kullanımda gözenekler, siyah noktalar ve sivilceler azalıyor. 15 yaşından itibaren herkesin kullanımına uygun olan Waso Quick Gentle Cleanser, alkol, sabun, yağ ve paraben içermiyor. Tüm cilt tipleri için uygundur.





Shiseido Complete Cleansing Microfoam

Shiseido'nun eşsiz köpüğünün gücü nemlendirici maddelerden gelir. 2’ si 1 arada formülü mıknatıs gibi makyajı çeken, cilt yüzeyindeki kirin, ölü deri tabakasının ve fazla yağın temizlenmesine yardımcı olur. Yoğun makyajı bile etkili ve kısa sürede temizliyor. Cildi kurutmadan pürüzsüzleştiriyor ve nem hissini bırakıyor. Cilt dokusunu iyileştiren Shiseido Complete Cleansing Microfoam, anında aydınlık, pürüzsüz, yumuşak dokuya sahip bir cilt yaratıyor. Tüm cilt tipleri için uygundur.

Cilt Temizleyicileri

Shiseido’nun etkili cilt temizleyicileri Shiseido Deep Cleansing Foam, Clarifying Cleansing Foam ve Extra Rich Cleansing Milk anti oksidan etkisine sahiptir. Cildin savunma gücünü destekler,gözenekleri derinlemesine temizler, nem hissini bırakır. Mineral ve PH dengesini optimize ederek, cildi dengeler.

Shiseido Deep Cleansing Foam

Shiseido Deep Cleansing Foam, taze ve pürüzsüz ciltteki sebumu ve kirleri derinlemesine temizler. Sivilce ve leke oluşumunu engelleyen bu temizleyici, yağlı ve problemli ciltlerin kullanımı için idealdır.‘InternalPowerResist’ teknolojisi sayesinde, cildin savunma gücünü destekler, cilde yumuşaklık verir. İçeriğinde sebum emici tozlar, temizleyici granüller, pirinç yağı, şakayık kökünün özü ve Japonya’nın ünlü kaplıcaların saf Kirishima mineral suyu bulunuyor. Karma ve yağlıya dönük ciltler için kullanıma uygundur.

Shiseido Clarifying Cleansing Foam

Shiseido Clarifying Cleansing Foam, pürüzsüz ve aydınlık bir cilt için, yağ ve ölü deri kalıntılarını nazikçe temizlerken, cildin nemini de koruyor. Tüm cilt tipleri için formüle edilmiş ve ‘InternalPowerResist’ teknolojisine sahip olan bu temizleyici, cildin savunma gücünü destekler. İçeriğinde beyaz kil, mikro beyaz pudra, Japonya’nın ünlü kaplıcaların saf Kirishima mineral suyu, Yomogi özü ve pirinç yağı bulunuyor. Tüm cilt tipleri için uygundur.

Shiseido Extra Rich Cleansing Milk

Zengin bir yapıya sahip ve köpüğe dönüşen Shiseido Extra Rich Cleansing Milk, ciltteki kiri etkili bir şekilde temizliyor. ‘InternalPowerResist’ teknolojisine sahip, cildin savunma gücünü destekler, cilde yoğun bir nem verip yumuşatır. Nemlendirici bileşenleri ciltte nemli ve taze bir his bırakıyor. Japon narenciye ‘’Yuzu’’ çekirdeği ekstresi, hyalüronik asit, pirinç yağı ve Japonya’nın ünlü kaplıcaların saf Kirishima mineral suyu içeriyor. Karma, kuru ve çok kuru cilt tipleri için uygundur.

Erkek Cilt Temizleyicileri

Shiseido Men Cleansing Foam

Cildin doğal nemine zarar vermeden kir ve yağ fazlalığını ortadan kaldıran, çok etkili erkek yüz temizleme jeli olan Shiseido Men Cleansing Foam, extra durumlarda, tıraş kremi olarak da kullanılabiliyor. Cildi canlandırır. Tüm cilt tipleri için uygundur.