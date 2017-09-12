Cildinizi makyajın etkilerinden arındırın

Her ne kadar kimyasallardan oluşmuş olsalar da yüzdeki tüm kusurları kapattığı ve daha güzel görünmesini sağladığı için makyaj malzemeleri kadınların vazgeçilmezleridir. Ancak kozmetik ürünlerinin yoğun kullanılması ile birlikte yağdan, tozdan ve kirden dolayı cilt gözenekleri tıkanır ve canlılığını kaybeder.Yüz yıkama cilt bakımının ve hijyenin en önemli parçası. Sıradan sabunların aksine tıkanan gözenekleri açarak nefes almasını ve doğal canlılığına kavuşmasını sağlayan birbirinden farklı içeriklere sahip yüz temizleme jelleri ise cildin korunmasında önemli rol oynuyor. Yüz temizleme jelleri, kısa sürede etkisini gösterirken yıllar boyu sürekli kullanma sonucunda da uzun vadede faydalarını gösteriyor.Tüm cilt tipleri için uygun olarak üretilen Sinoz Yüz Temizleme Jeli, cilde derinlemesine işleyerek makyaj kalıntılarını yok ediyor. İçeriğindeki salatalık özü sayesinde cilde bakım yaparak nemlendiren, kiri ve yağı temizleyen yüz temizleme jeli, sivilce oluşumunu da engellemeye yardımcı oluyor. Sabun ve alkol içermediği için kızarıklık, pul pul dökülme gibi yan etkiler yapmayan ürünün her gece bir kez kullanılması yeterli oluyor.