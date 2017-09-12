Cildinizi matlaştırın!

Hafif yapısıyla cildi anında matlaştıran ve tazeleyen MattEffect, gözeneklerin ve kusurların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Cilde belirgin bir yumuşaklık verir. Aplikatörlü kompakt yapısı sayesinde kullanımı kolaydır. Klinik araştırmalar sonucunda kullanıcıların %96’sı cildinde fazla yağın anında emildiğini belirtmiştir. Gözeneklerin görünümünü 8 saate kadar küçültmeye yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Hem makyaj altı bazı olarak hem de makyaj üstüne uygulanabilir.Tıkanmış, Genişlemiş Gözenekler ile T Bölgesinde Yağlanma ve Parlama sorunu olan tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur.İçeriğinde bulunan Yumuşak Matlaştırıcı Küreler Ciltteki fazla yağı emerek gözenekleri sıkılaştırmaya ve cildi pürüzsüzleştirmeye yardımcı olurken. Nar Özü ,İçerdiği güçlü antioksidanlar ile cilde derinlemesine etki ederek gözenekleri sıkılaştırmayı destekler. Yeşil Fransız Kil Özü, fazla yağı emerek cildi arındırırken cilde mineral desteği vermeye yardımcı olur ve Marshmallow Tozu* ile cildin nemini korurken fazla yağı emmeye yardımcı olur. Cilde eşsiz bir yumuşaklık vermeyi destekler.Murad MattEffect™ : 195TL Yetkili Eczanelerde