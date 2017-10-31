Cildinizi soğuk havalarda korumak için…

Kış geldi... Cildimiz soğuk havalarda kuruyor ve günlük koşuşturma sırasında enerjisini kaybediyor.Origins’in çok satan GinZing ailesine, soğuk havalarda beslenmeye daha çok ihtiyaç duyan cildimiz için zenginleştirilmiş, yoğun bir formül eklendi: GinZing™ Ultra-Hydrating Energy-Boosting Cream.GinZing™ Ultra-Hydrating Energy-Boosting Cream, GinZing ailesinin tamamında bulunan Kafein ve Ginseng içeriklerine ek olarak cildi nemlendiren Cupuacu Yağı ve cildin nem tutma özelliğini destekleyen Kahve Çekirdeği Yağı içeriyor. Daha yoğun dokusu ve zengin formülü ile cildi derinlemesine besliyor ve enerji ile uyandırıyor. Özellikle kuru ciltler için kurtarıcı olacak bu formül kış aylarında kuruyan karma ciltler için de idealTavsiye edilen perakende satış fiyatı: 99 TLYetkili satış noktaları:Sephora, Zorlu Center Origins Mağazası