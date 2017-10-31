Cildinizi soğuk havalarda korumak için…
Soğuk havalar geldi çattı! Eğer siz de soğuk günlerde cildinizi korumak istiyorsanız bu krem sayesinde yüzünüz kaybettiği nemi geri kazanabilir daha dinç bir cilde sahip olabilirsiniz.
Kış geldi... Cildimiz soğuk havalarda kuruyor ve günlük koşuşturma sırasında enerjisini kaybediyor.
Origins’in çok satan GinZing ailesine, soğuk havalarda beslenmeye daha çok ihtiyaç duyan cildimiz için zenginleştirilmiş, yoğun bir formül eklendi: GinZing™ Ultra-Hydrating Energy-Boosting Cream.
GinZing™ Ultra-Hydrating Energy-Boosting Cream, GinZing ailesinin tamamında bulunan Kafein ve Ginseng içeriklerine ek olarak cildi nemlendiren Cupuacu Yağı ve cildin nem tutma özelliğini destekleyen Kahve Çekirdeği Yağı içeriyor. Daha yoğun dokusu ve zengin formülü ile cildi derinlemesine besliyor ve enerji ile uyandırıyor. Özellikle kuru ciltler için kurtarıcı olacak bu formül kış aylarında kuruyan karma ciltler için de ideal
Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 99 TL
Yetkili satış noktaları:
Sephora, Zorlu Center Origins Mağazası
Origins’in çok satan GinZing ailesine, soğuk havalarda beslenmeye daha çok ihtiyaç duyan cildimiz için zenginleştirilmiş, yoğun bir formül eklendi: GinZing™ Ultra-Hydrating Energy-Boosting Cream.
GinZing™ Ultra-Hydrating Energy-Boosting Cream, GinZing ailesinin tamamında bulunan Kafein ve Ginseng içeriklerine ek olarak cildi nemlendiren Cupuacu Yağı ve cildin nem tutma özelliğini destekleyen Kahve Çekirdeği Yağı içeriyor. Daha yoğun dokusu ve zengin formülü ile cildi derinlemesine besliyor ve enerji ile uyandırıyor. Özellikle kuru ciltler için kurtarıcı olacak bu formül kış aylarında kuruyan karma ciltler için de ideal
Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 99 TL
Yetkili satış noktaları:
Sephora, Zorlu Center Origins Mağazası