Cildinizin doğal ışıltısını ortaya çıkarın

Shiseido’nun yeni temizleme serisinde yer alan cildin yaşlanmasına neden olan maddeleri etkin bir şekilde temizleyen ve arındırıcı granüller içeren Deep Cleasing Foam, cildi derinlemesine temizlerken, cildin nefes almasını sağlıyor. Yağlı ve lekelenmeye yatkın ciltler için geliştirilen temizleme köpüğünün içeriğinde Japonya’nın mineral suyu Kirishima, pirinç tohumu yağı ve şakayık kökü özü bulunuyor.

FİYAT: 320TL

Clarifying cleansing foam, cilt yüzeyinde yaşlanmaya sebep olabilecek maddelerden arındıran temizleme köpüğünün özel formülünde mikro beyaz pudra ve beyaz kil bulunuyor. Hava kirliliğinin olumsuz etkilerine karşı cildin doğal nem dengesini koruyarak pürüzsüz ve ışıltılı bir görünüm sağlar. Tüm cilt tipleri için uygun temizleme köpüğünün içerisinde Japonya’nın Kirishima mineral suyu, pirinç tohumu yağı ve yomogi, Japon bitkisi (misk otu) bulunuyor.

FİYAT:320TL





Süt formundaki yapısıyla kuru ciltlerde derinlemesine temizlik sağlayan Extra Rich Cleansing Milk cilde en yakın pH seviyesi sayesinde temizlerken cildi besler. Özel formülasyonunda Japonya’nın Kirishima mineral suyu, pirinç tohumu yağı ve Japon yuzu özü bulunuyor.

FİYAT: 350TL

Ciltte hızlıca emilen ve 24 saat boyunca nemlendiren Treatment Softener losyon, cildin arınmış dokusunu ve ışıltısını ortaya çıkararak kusursuz bir görünüm sağlıyor. Normal ve karma cilt tipleri için geliştirilen formulünde Japonya’nın Kirishima mineral suyu,yomogi, Japon bitkisi (misk otu), aydınlatıcı lempuyang özü, hamamelis özü,yaşlanma belirtileri üzerinde etkili olan mukurossi özü bulunuyor.

FİYAT: 420TL

Zenginleştirilmiş formülü sayesinde normal, kuru ve çok kuru ciltlerde yoğun nemlendirme sağlayan Treatment Softener Enriched sayesinde ışıtılı ve sağlıklı bir görünüm sağlamak mümkün. İçeriğinde Japonya’nın Kirishima mineral suyu, Japon yuzu özü, aydınlatıcı lempuyang özü, hamamelis özü ve yaşlanmanın ciltteki etkileriyle savaşan mukurossi özü bulunuyor.





FİYAT: 420TL