Çıldır Gölü yüzeyindeki buz, sıcak hava yüzünden çözülmeye başladı
Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle çözülmeye başladı. Olaya şaşıran bölge halkı buzun erken çözülmesini "Kıyamet alameti" olarak nitelendirdi.
18 Ocak 2021, Pazartesi 11:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yaklaşık bir ay önce dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 50 santimetre buz tutan Van'dan sonra Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların çözülmesi ile birlikte Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara oluştu.
"Normalde kızaklar kayardı'
İlginç görüntülerin oluştuğu gölün fotoğrafını çekmek için bölgeye gelen Hacı Yıldız, "Bu sene geç gelen kışla birlikte, erken giden bir kışa şahit oluyoruz. Buralarda normalde bu zamanda festival yapılırdı, kızaklar kayardı, arabalar rafting yapardı ama bu sene erkenden çözüldü. Sadece kıyı tarafındaki buzlar sağlam" diye konuştu.
Kıyamet alameti olarak nitelendirdiler
Yaşanan olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden bir başka bölge sakini ise durumu "Kıyamet alameti" olarak nitelendirdiklerini ifade etti.İşte buzları çözülen Çıldır Gölü'nden kareler;