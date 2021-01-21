1- Metabolizmayı hızlandırır:

Düzenli olarak çilek yemek metabolizmayı hızlandırır ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Bağırsaklarda biriken kötü bakterilerin temizlenmesine de yardımcı olur.

2- Strese ve depresyona iyi gelir:

Çileğin faydalarından biri de stresi azaltması ve depresyona karşı korumasıdır.

3- Böbrek taşlarını düşürmeye yardımcı olur:

Potasyum oranı yüksek olan çilek böbrek ağrılarını dindirir ve böbreklerde oluşan taşların çok daha kısa bir süre içerisinde düşmesini sağlar.

4- İştah açar:

Çileklerden yapılan organik reçeller iştah açar.

5- İyileşme sürecini hızlandırır:

Çilek sadece potasyum değil C ve E vitamini bakımından da zengin bir meyvedir. Mevsim geçişlerinde grip ve nezle olan kişilerin daha kısa bir zamanda iyileşmesini sağlar.

6- Kemikleri güçlendirir:

Çilekte birçok meyveye oranla daha fazla kalsiyum vardır. Kalsiyum ise kemiklerin gelişim sürecini destekler.

7- Cildi nemlendirir:

Özellikle kuru bir cilde sahip olan kişilerin sık sık çilek tüketmesi öneriliyor. Cildi nemlendiren çilek, gözenekleri açar. Çok daha pürüzsüz ve canlı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

8- Ödem atar:

Şişkinliğe neden olan ödemlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

9- Kabızlığa iyi gelir:

Kabızlık, en sık görülen sindirim sistemi hastalıklarından biridir. Mevsiminde yenen çilek, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı geçirir.

1- Mide yanması:

Kendisine gastrit ya da ülser teşhisi konmuş kişilerin çilek yerken dikkatli olması gerekiyor. Fazla çilek tüketmek hem mide yanmasına hem de şişkinliğe neden olabilir.

2- Karın ağrısı:

Dağ çileği tüketirken dikkatli olunması gerekiyor. Fazla dağ çileği tüketmek karın ağrısına ve mide spazmına yol açabilir.

3- Alerjik reaksiyon:

Bebek ve çocukların bağışıklık sistemi çileğe karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Ciltte kızarıklık ve kaşınma, çileğe alerjisi olan kişilerde çok sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

1- Reçeli yapılabilir:

Kahvaltılarda en çok tüketilen reçellerin başında çilek reçeli geliyor.

2- Komposto:

Çilek kompostosu ilkbahar ve yaz aylarında sıklıkla tüketiliyor.

3- Sos:

Çileklerden yapılan soslar pastalarda kullanılabilir.

4- Meyve suyu:

Son yıllarda çilek suyuna olan ilgi ve talep arttı. Çilek halihazırda tatlı bir meyve olduğu için, içine ekstra şeker atılmadan meyve suyu yapılabilir.

1- Çilek pudra şekeri ile birlikte yenmemeli:

Yanlış beslenme alışkanlarından biri çileği pudra şekeri ile birlikte yemektir. Çilek en tatlı meyvelerden biri olmasına karşın karbonhidrat oranı 0 mg'dır. Buna karşın birçok beslenme uzmanına göre çileği pudra şekeriyle yemek son derece sağlıksız.

Pudra şekerinin kalori oranı yüksektir ve hızla kilo alınmasına neden olur. İçerisinde yeteri kadar fruktoz olan meyveler herhangi bir tatlandırıcı ile karıştırılmadan doğal olarak tüketilmelidir.

2- Yemeklerden 1 ya da 2 saat sonra yenmeli:

Birçok kişinin karnı doyduktan sonra canı tatlı bir şeyler yemek ister. Bunun için genellikle yemeklerden hemen sonra meyveye geçilir. Ancak uzmanlara göre sofradan kalktıktan sonra meyve yemek için en az 1- 2 saat geçmesi gerekiyor. Mide henüz akşam yemeğini sindirirken çilek tüketmek, karın ağrısına ve hazımsızlığa neden olabilir.

3- Mevsiminde tüketilmeli:

Diğer tüm meyve ve sebzeler gibi çilek de sadece mevsiminde tüketilmeli. Hormonlu çilekler başta mide hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilir.









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