Çilek çok sevilen meyve olmasından kaynaklı, kişiler ne zaman çıktığını öğrenmek isteyebiliyor. Peki, çilek hangi mevsimde ve ayda yetişir? Çilek ne zaman yenir?

ÇİLEK HANGİ MEVSİMDE VE AYDA YETİŞİR?

Kişiler sevdikleri meyvelerin ne zaman yetiştiğini araştırabilir. Çilek de çok sevilen meyvelerden biri olmasından dolayı, hangi mevsimde ortaya çıktığı merak ediliyor. Çilek meyvesi ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yetişmeye başlıyor. İlkbahar aylarında genellikle satışa sunulan meyvelerden biridir.

ÇİLEK NE ZAMAN YENİR?

Çilek seven kişiler, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte çilekleri tüketebiliyor. Her meyvenin kendine özgü bir yetiştirme süreci bulunuyor. Meyvelerin hepsi aynı mevsimlerde yetiştirilen türler değildir. Çilek meyvesi de, ilkbahar mevsimi dışında tüketilemiyor. Kişiler çilekleri severek tükettiğinden, ilkbahar aylarını bekleyebiliyor. İlkbahar aylarının gelmesiyle, çileklerde kişilere sunuluyor.



