Çilek lekesi nasıl çıkar?
Çileğin enfes tadını kim sevmez ki! Çilek yerden başınıza dert olacak bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Üzerinize bulaşması gibi. Peki, çilek lekesi nasıl çıkar? Çilek lekesi çıkarma yöntemleri...
23 Eylül 2021, Perşembe 18:06 Son Güncelleme:
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ÇİLEK LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Çilek lekesinin bulaştığı alan, lekeyi çıkarmak için kullanacağınız yöntemi belirlemektedir. Öncelikle pamuklu bir kumaşa çilek lekesinin bulaşması halinde kumaşı hızlıca musluk altında bekletebilirsiniz. Eğer sentetik ve renkli bir kumaşa bulaşmış ise sabunlu sudan faydalanmanız yeterli olacaktır. Sabunlu su ile geçmeyen çilek lekeleri için limonlu sıcak su kullanabilirsiniz.
Keten ve pamuklu kumaşlarda da çilek lekesi çıkarılabilir. Ürünü bol su ile kaynatıp kuruladıktan sonra lekenin yok olduğu görebilirsiniz. Son olarak ipekli ya da yünlü bir zemine bulaşan çilek lekesini önce amonyaklı suda bekletebilirsiniz. Daha sonra sodyum karışımıyla zemini yeniden temizleyebilirsiniz.
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