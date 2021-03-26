Çilek maskesi vücudun ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri de cilde vermektedir. Bundan dolayı çilek maskesi son yılların en çok popüler olmuş maskesi haline gelmiştir.

Çilek Maskesi Yapımı: Çilek Maskesi Nasıl Yapılır?

Çilek maskesini yapmak son derecede kolaydır. Dolayısıyla çilek maskesini hemen hemen herkes evde rahatlıkla yapabilir. Çilek maskesi düzenli olarak yapılması gereken bir maskedir. Düzenli bir şekilde çilek maskesini uyguladıktan sonra çilek maskesinden fayda almak son derecede kolaydır. Çilek maskesi ciltteki sivilcelere ve cilt lekelerine doğrudan etki etmektedir. Öncelikle çilek maskesi yapmak için sahip olmanız gereken malzemeler yer almaktadır.

Çilek maskesi için gereken malzemeler şu şekildedir;

- 4 tane taze çilek

- Tek çay kaşığı mayonez

- Bir çay kaşığı zeytinyağı

Çilek maskesi cildin parlak olması açısından son derecede faydalı olan bir maskesidir. Öncelikle bu malzemeleri kullanarak çilek maskesi yapmaya başlayabilirsiniz. Çilek maskesini yapmak için 4 tane taze çileği ezin. Ezme işlemini püre haline getirinceye kadar devam etmeniz gerekmektedir. Ardından çilek maskesi uygulayacağınız cildinizi ılık bir su ile temizleyip 15 dakika kadar bekleyin. Daha sonra çilekleri püre haline getirdikten sonra bütün malzemeleri bir kase ya da başka bir kapta karıştırın. Bir müddet karıştırdıktan sonra artık maskeniz hazırdır. Maskesi cildinize sürebilirsiniz. Çilek maskesini haftada en fazla 1 defa uygulamanız yeterli olacaktır.

Çilek maskesini yaparken ihtiyacınıza uygun olacak şekilde dilerseniz bu malzemeleri arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin cilt yapınıza bağlıdır. Aynı zamanda eğer cildinize hassas olan malzemeler varsa bu malzemeleri de çıkartabilirsiniz. Bu şekilde de çilek maskesini yaparak sonuç almanız mümkündür. Daha etkili bir şekilde sonuç almanız açısından bütün malzemelerin kullanılması daha doğru olacaktır. Çilek maskesini iki hafta da bir olacak şekilde de yapabilir böylece ayda 2 kez yaparak etkili sonuçlar almanız mümkündür.

Çilek maskesi en çok tercih edilen maskelerdendir. Tamamen doğal olan bu maskede herhangi bir katkı maddesi de bulunmamaktadır. Çilek maskesi lifting etkisine sahip olan bir maskedir. Bu şekilde cildi hem onarır hem de cilde parlak bir renk verir. Çilek maskesi mayonez ve zeytinyağın da doğal etkisi ile fayda ve sonuç almak daha fazladır. Parlak ciltler için vazgeçilmez bir maske olan çilek maskesi herkes tarafından da önerilmektedir.

Çilek Maskesi Nasıl Uygulanır?

Çilek maskesi mayonez ve zeytinyağı ile birlikte uygulanmaktadır. Öncelikle çilek maskesini eliniz ile cildinize sürebilirsiniz. Dilerseniz de yine pamuk yardımı ile de çilek maskesini cildinize uygulayabilirsiniz. Çilek maskesi kısa süre içerisinde bu şekilde uygulamanız durumunda fayda gösterecektir.

Çilek Maskesi Faydaları Nelerdir?

1) Cilt Tonunu Dengeler

Çilek maskesi cilt tonunun dengeleyen doğal bir maskedir. Çilek maskesi sürekli olarak tercih edilmektedir. Cildin sahip olması gereken tüm mineralleri ve vitaminleri veren çilek maskesi bundan dolayı çok tercih edilir.

2) Sivilceleri Kurutur

Sivilcelerden doğal yollardan kurtulmak istiyor musunuz? Öyleyse çilek maskesini uygulayabilirsiniz. Çilek maskesi özellikle yüzde yer alan sivilcelerin hızlı bir şekilde dökülmesini sağlar. Sivilcelerin dökülmesi sonucu ortaya çıkan sivilce lekelerini de yine çilek maskesi ile birlikte geçirmeniz mümkündür. Çilek maskesi cilt lekeleri açısından en çok tercih edilen maskedir.