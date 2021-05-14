Çilek reçeli yapımı - Ev usulü çilek reçeli yapımı

Çilek mevsiminde mis kokulu reçeller hazırlamaya ne dersiniz? Çilek reçeli yapımı oldukça kolay tarifler arasında yer alır. Vereceğimiz aşamalara adım adım uyarak ev usulü çilek reçeli yapabilirsiniz. Daha önce çilek reçeli yapmayanlar da bu tarifle tam kıvamında çilek reçeli yapabilecekler. İşte çilek reçeli yapımı ve ev usulü çilek reçeli tarifi...

ÇİLEK REÇELİ YAPIMI- EV USULÜ ÇİLEK REÇELİ YAPIMI -

Malzemeler:

◾yarım kilo tercihen ufak boy olgun fakat şekli düzgün ve sağlam çilek

◾3 su bardağı tozşeker

◾çeyrek bardak su (meyvenin sulanma oranına göre kullanılacak)

◾3 parça limon tuzu veya yarım limon suyu

ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?

1.Çilekleri ayıklayıp yıkayın ve süzün.

2.Tencereye aktarıp tozşekeri üzerine serpiştirin. 2 saat veya 1 gece bekletin.

3.Eğer az bekletmişseniz ve çok sulanmamışsa suyu ekleyip ocağa alın ve orta ateşte ara sıra karıştırarak kaynamasını sağlayın.

4.Kaynayınca altını kısığa yakın getirip yaklaşık 45 dakika ara sıra karıştırıp dikkat ederek pişirin.

5.Kıvamını anlamak için bir tabağa damlatıp tabağı eğip bakın, eğer hemen akmıyorsa olmuştur. Ayrıca bir kaseye alıp buzlukta 5 dakika soğutup yine soğuyunca alacağı kıvamı görebilirsiniz. (Daha fazla kıvamla ilgili ayrıntı için videomu izleyin)

6.Limon tuzu veya limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın. Biraz ılındıktan sonra kavanoza koyup soğumaya bırakın.



