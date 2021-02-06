Yemek Çilekli cheese kek tarifi ve yapılışı: Çilekli cheese kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Çilekli cheese kek tarifi ve yapılışı: Çilekli cheese kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Çilekli cheese kek tarifi ve yapılışı: Çilekli cheese kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yedikçe yedirten çilekli cheese kek tarifi kendine hayran bırakan bir lezzet. Çilek yemeği sevenler çilekli cheese kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Enfes lezzeti ve mükemmel sunumuyla çilekli cheese kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

06 Şubat 2021, Cumartesi 13:49 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı bir tat olan çilekli cheese kek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için çilekli cheese kek tarifi arıyor ya da çilekli cheese kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çilekli cheese kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Çilekli cheese kek tarifi 

Çilekli cheese kek malzemeleri

  • 1 paket yulaflı bisküvisi
  • 6 yemek kaşığı tereyağı
  • 400 gram labne peyniri
  • 3 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 200 mililitre krema
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 500 gram çilek

Çilekli cheese kek yapılışı

Büyükçe bir kasede şeker ve labne peyniri şeker eriyene kadar iyice çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederek çırpmaya devam edin. Son olarak krema ve vanilyayı da ilave edip 3-4 dakika daha karıştırın. Bisküvileri ve oda yumuşak tereyağını robotta çekin ve zeminine fırın kağıdı yerleştirilmiş kilitli yuvarlak kalıbın içine elinizle bastırarak yayın. Hazırladığınız labneli karışımı da üzerine döküp 170 derece ısınmış fırında 40-45 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelmesi için kenarda bekletin. Fırından çıkardığınızda sanki pişmemiş gibi ortası sulu görünebilir, sakın sorun etmeyin soğumaya başlayınca katılaşacaktır.

Bu arada, çilekleri temizleyip yıkadıktan sonra şekerle birlikte robottan geçirin. Sonra bir tencereye alıp nişastayı ilave ederek orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alın. Oda sıcaklığına gelen cheesecake’in üzerine çilek peltesini dökün ve yayın. Yaklaşık 6 saat kadar buzdolabında beklettikten sonra kilitli kalıptan çıkarıp servis edebilirsiniz.

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