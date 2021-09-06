Çilekli çörek nasıl yapılır? Çliekli çörek tarifi, yapılışı, malzemeler
İster çocuğunuzun beslenmesine koyabileceğiniz isterseniz de çay ve kahve keyiflerinizi lezzetlendireceğiniz çilekli çörek tarifi, tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet. Peki, çilekli çörek nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız çilekli çörek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
06 Eylül 2021, Pazartesi 12:01 Son Güncelleme:
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Favori lezzetiniz olacak çilekli çörek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Çilek sevenler "çilekli çörek nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız çilekli çörek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
ÇİLEKLİ ÇÖREK TARİFİ
Çilekli çörek malzemeler
1 çay bardağı ılık süt
2 yemek kaşığı toz şeker
1 paket instant kuru maya
Gerekirse yarım çay bardağı ılık su
2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
Yarım çay kaşığı tuz
1 adet yumurta
3 su bardağı un
Çilek sosu için;
250 gram çilek
Yarım çay bardağı şeker
1 yemek kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
1 tatlı kaşığı tereyağı
Çilekli çörek yapılışı
Fırınınızı önceden 200C'de ısıtmaya başlayın. 6 delikli çörek tepsisini veya 12 delikli mini çörek tepsisini yağlayın. Unu orta boy bir kaba alın. Sonrasında sırasıyla şeker, maya, yumurta, yağı ve sütü ekleyerek malzemeler birleşinceye kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru 45 dakika kadar üzeri kapalı bir şekilde dinlendirin. Karışımı muffin deliklerine bölün ve 10-12 dakika veya kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Aynı işlemi çöreklerinizi kızartmak isterseniz tavada da uygulayabilirsiniz. Bir yandan da çilekli sosu hazırlamaya başlayın.
Sosu için; tereyağını eritin ve nişastayı azar azar eklerken bir yandan da karıştırarak hafifçe kavurun. Azar azar limon suyunu ve şekeri ekleyerek karıştırmaya devam edin. Jöle kıvamı aldığında küp küp doğradığınız çilekleri de ekleyin ve ateşten alın. Ardından fırından çıkardığınız çöreklerin üzerine hazırladığınız çilek sosunu dökün.