Favori lezzetiniz olacak çilekli çörek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Çilek sevenler "çilekli çörek nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız çilekli çörek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

ÇİLEKLİ ÇÖREK TARİFİ

Çilekli çörek malzemeler

1 çay bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant kuru maya

Gerekirse yarım çay bardağı ılık su

2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

Yarım çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

3 su bardağı un

Çilek sosu için;

250 gram çilek

Yarım çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı tereyağı

Çilekli çörek yapılışı

Fırınınızı önceden 200C'de ısıtmaya başlayın. 6 delikli çörek tepsisini veya 12 delikli mini çörek tepsisini yağlayın. Unu orta boy bir kaba alın. Sonrasında sırasıyla şeker, maya, yumurta, yağı ve sütü ekleyerek malzemeler birleşinceye kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru 45 dakika kadar üzeri kapalı bir şekilde dinlendirin. Karışımı muffin deliklerine bölün ve 10-12 dakika veya kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Aynı işlemi çöreklerinizi kızartmak isterseniz tavada da uygulayabilirsiniz. Bir yandan da çilekli sosu hazırlamaya başlayın.

Sosu için; tereyağını eritin ve nişastayı azar azar eklerken bir yandan da karıştırarak hafifçe kavurun. Azar azar limon suyunu ve şekeri ekleyerek karıştırmaya devam edin. Jöle kıvamı aldığında küp küp doğradığınız çilekleri de ekleyin ve ateşten alın. Ardından fırından çıkardığınız çöreklerin üzerine hazırladığınız çilek sosunu dökün.