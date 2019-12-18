Lezzetiyle hafızalara kazınan asla tadını unutamayacağınız çilekli ekler tarifini evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer "çilekli ekler tarifi, çilekli ekler nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Çilekli ekler tarifi

Çilekli ekler malzemeleri

Çilekli ekler hamuru için

- 100 gram tereyağ ve ya margarin

- 1,5 su bardağı su (200 ml su bardağı )

- 4 yumurta

- 1 su bardağı un

- 2 çay kaşığı şeker

- Çay kaşığının ucuyla tuz

Çilekli ekler kreması için

- 2,5 su bardağı süt

- 1,5 çay bardağı şeker

- 1 çay bardağı un

- 2 tatlı kaşığı nişasta

- 1 paket vanilya

- 2 yumurta sarısı

- 1 kase çilek

- Pudra şekeri

Çilekli ekler yapılışı

Ekler hamurunu hazırlamak için suyu tencereye koyup kaynatın. Yağı ilave edip eritin. Un,tuz ve şekeri tek seferde koyup hızlıca karıştırın. Karıştırarak pişirmeye devam edin (Bu şekilde hamurunuz toparlanacak). Ara vermeden 1-2 dakika kadar kısık ateşte karıştırmaya devam edin, hamur kendini tencereden kurtarıp toparlanınca ocaktan alın. Hamur ılıdığında üzerine yumurtaları tek tek ekleyerek mikserle çırpın (yumurtaların bir anda pişmemesi için mutlaka tek tek ekleyin ). Karışımı sıkma torbasına koyup buzdolabına kaldırın. 1-2 saat soğuttuktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine 2 cm aralıklarla 6-7 santimlik şeritler oluşturacak şekilde sıkın. Önceden 200 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Sonra ısıyı 150 dereceye düşürüp 25 dakika daha pişirin. Fırının kapağını açmadan fırının içinde 15 dakika daha bekletin. Kremayı hazırlamak için,süt hariç tüm malzemeleri tencereye koyup karıştırın. Sütü azar azar ilave ederek tel çırpıcı ile karıştırın. Orta ateşte karıştırarak koyulaşıp göz göz olana kadar pişirin. Kremayı buzdolabına kaldırıp soğutun. Ekler hamurlarını ortadan ikiye kesip içlerine doğranmış çilekleri yerleştirin ve üzerine muhallebi koyun. Ekler pastanın üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.

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