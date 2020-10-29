Meyveli kek sevenlere: Çilekli kek tarifi

Tadını çok seveceğiniz çilekli kek tarifi evde kolayca yapılan pratik bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için çilekli kek tarifi arıyor ya da çilekli kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çilekli kek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Çilekli kek tarifi

Çilekli kek malzemeleri

8 adet taze çilek

3 adet yumurta

2 paket vanilya

Yarım çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı kepekli un

Yarım çay bardağı sıvı yağı

2 çorba kaşığı toz fındık veya badem

Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker

Çilekli kek yapılışı

Yumurtaları ve şekeri mikser kullanarak 4-5 dakika çırpın. Karışım tamamen beyazlaşıp köpük köpük olana kadar karıştırmaya devam edin. Vanilya, süt ve sıvı yağı da koyup tekrar karıştırın. Un ve kabartma tozunu karışıma ilave edin. Unu karışıma yedirene kadar kaşık kullanarak karıştırın. Daha sonra toz fındık veya bademi de ilave edip karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serili kek kalıbının içine dökün. Çileklerin saplarını ayıklayıp 4 parçaya bölün ve kek karışımınızın üzerine yerleştirin. Kalıbın üzerini alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında kapağını hiç açmadan 35 dakika kadar pişirin. 35 dakikanın sonunda folyoyu kalıptan alın ve kekin içini kontrol edin. Pişen kekinizi fırından çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek hemen servis edebilirsiniz, afiyet olsun. Çilek parçaları, kek pişerken içine gömüldüyse keki fırından çıkarmadan önce, pişmek üzere olan kekin üzerine birkaç parça daha çilek dilimi ekleyin. Bu işlemi yaptıktan sonra kekinizi fırında 5 dakika kadar tutmanız yeterli olacaktır.



