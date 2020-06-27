Yaz tadında bir lezzet: Çilekli pasta tarifi
Pastaların içinde en güzeli tartışmasız çilekli pasta tarifi. Yapımı pratik çilekli pasta tarifi arıyorsanız "Çilekli pasta tarifi, çilekli pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
27 Haziran 2020, Cumartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Hem yapımı kolay hem de enfes lezzete sahip olan çilekli pasta tarifi, hemen hemen herkes tarafından sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için çilekli pasta tarifi arıyor ya da çilekli pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "Çilekli pasta tarifi, çilekli pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Çilekli pasta tarifi
Çilekli pasta malzemeleri
- 3 yumurta
- 125 gram pudra şekeri
- 125 gram elenmiş un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Pastacı kreması için;
- 2.5 su bardağı süt
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çorba kaşığı nişasta (Tepeleme)
- 1 çorba kaşığı un (Tepeleme)
- 2 yumurtanın sarısı
- 1 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı veya margarin
- 100 ml krema
- 1 paket vanilya
- 100 gram beyaz çikolata
Arası katı ve üzerine;
- Bütün çilek ve hazır krokan parçaları
Pandispanya için; yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Elenmiş unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edin. Spatula ile alttan üste doğru havalandırarak köpüğü söndürmeden karıştırın. Orta boy bir kelepçeli kalıbın tabanını yağlı kağıtla kaplayıp, hamuru kalıbın içine dökün. Fırının alt rafına ısıya dayanıklı, içi su dolu bir kap koyun. Kelepçeli kalıbı da orta rafa yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Pastacı kreması için; tereyağı ve krema dışındaki tüm malzemeyi sos tenceresine alın. Çok kısık ateşte, muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. İndirmeye birkaç dakika kala tereyağını, kremayı ve beyaz çikolatayı ekleyin. İyice karıştırıp pütürsüz bir kıvam elde edince ocaktan alın. Arada bir çırpıp pütürleşmesini önleyerek soğutun. Pişen pandispanyayı enine ikiye kesin, arasına önce pastacı kremasını yayın, hemen üzerine doğranmış çilekleri ve krokan parçalarını serpin. Üzerine ikinci pandispanya katı yerleştirin. Kremadan yayın. Yapraklarıyla birlikte bütün çilekleri de yerleştirip soğutun ve dilimleyin.