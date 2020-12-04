Çilekli trifle tarifi: Çilekli trifle nasıl yapılır?

Farklı tatlılar denemeyi seviyorsanız çilekli trifle nasıl yapılır öğrenmekte fayda var. Severek hazırlayabileceğiniz çilekli trifle tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Çilekli tirfle tarifi

Çilekli trifle malzemeleri

1 paket kedidili bisküvi

1 su bardağı çilek reçeli

Çeyrek su bardağı çilek suyu (Reçeli sulandırarak da kullanabilirsiniz)

1 paket çilekli jöle

1 paket vanilyalı puding

2 su bardağı krema

Yarım su bardağı pudra şekeri

Süslemek için:

Çilek

Çilekli trifle yapılışı

Jöleyi, paketin üzerindeki tarifle hazırlayıp sertleşmesi için bir kenara alın. Bisküvileri ortadan ikiye bölün. Düz yüzeylerine reçel sürün ve sandviç gibi birbirine yapıştırın. Sandviçleri kaselerin tabanına ve çevresine güzelce yerleştirip üzerine çilek suyunu serpin. Sertleşen jöleyi mikserle çırpıp köpük haline getirin. Köpüğü sandviçlerin üzerine yayın. Pudingi paketin üzerinde tarif edildiği şekilde hazırlayıp soğutun. Soğuttuğunuz pudingi köpüğün üzerine dökün. Kremayı ve pudra şekerini derin bir kasede kıvam alana kadar çırpın. Kremayı da pudingin üzerine yayın. Meyvelerle süsleyip servis edin.



