Türkiye Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek! 'Beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu mahkum ettiler'

Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek! 'Beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu mahkum ettiler'

Türkiye

Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek! 'Beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu mahkum ettiler'

Adana'da, kocası Hasan Karabulut'u kendisine şiddet uygulayıp fuhuş yaptırdığı iddiasıyla öldüren Çilem Doğan’ın 15 yıl hapis cezasını Yargıtay onadı. Cezaevine girecek olan Çilem Doğan ' Aslında beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu mahkum ettiler' dedi.

04 Kasım 2021, Perşembe 12:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ev kadını Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u (33), şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YENİDEN CEZAEVİNE GİRECEK

Çilem Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından bugün Doğan’ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.

'ADALETE OLAN İNANCIMI KAYBETTİM"

Hapis cezasının onanmasının ardından DHA’ya konuşan Çilem Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, “Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız” dedi.

Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu ise alınan kararı Ceza Genel Kurulu’na taşıyıp karar düzeltme talep edeceklerini ve bu durumun adil olmadığını belirterek, kararın erkek şiddetini cesaretlendireceğini ifade etti.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye Washington’dan F-16’ları alabilecek mi?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Rauf Tamer
Telafisi zor
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 çocuk annesinin tek bir isteği var! 'Ölmek değil yaşamak istiyorum'