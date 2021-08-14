Çılgın bekar katliamı: Kadınlar tarafından beğenilmediği için...

İngiltere, önceki gün son yılların en kanlı silahlı saldırısıyla sarsıldı. Liman kenti Plymouth’ta saldırgan Jake Davison (23) ateşli silahıyla altı dakika içinde rastgele beş kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Saldırgan, katliamına önce annesi Maxine Davison’ı (51) evde vurarak başladı. Annesini ölüme terk ettikten sonra sokağa çıktı. Bir kadın, iki erkek, bir de üç yaşında bir kız çocuğunu daha öldürdü. Katliamın izleri saldırganın YouTube sayfasından çıktı. Sevgilisi olmayan saldırgan Davison, sayfasındaki videolarda kendisinden sürekli ‘lanet şişko, çirkin bakire’ olarak bahsediyordu.

Saldırıda üç yaşındaki Sophie ile onu iki yıl önce evlat edinen babası Lee Martyn de (43) öldü. Maxine Davison (en sağda), oğlunun kurbanı oldu.

TERMİNATÖR ÖZENTİSİ

Vücut geliştirmeyle ilgilenen ve kurgu karakter ‘Terminatör’e özenen saldırganın annesinin de karantina sürecinde birkaç kez tedavi alması için çabaladığı belirlendi. Buna rağmen nasıl silah ruhsatı alabildiği araştırılıyor. Polis, saldırganın ayrıca kadın düşmanı ‘Incel’ isimli topluluğun sayfasına üye olduğunu açıkladı. Erkek üstünlüğüne inanan bu grubun adı daha önce de toplu katliamlarla anılmıştı. Amerikan stili katliamlara özenen Davison’ın, saldırıdan 22 gün önce de İngiltere’nin bireysel silahlanmada ABD ile yarıştığını söylediği görüntüler bulundu.

YouTube, Jake Davison’ın sayfasını kaldırdı.

INCEL NEDİR?

Incel topluluğu ilk kez 2014’te ABD’de Elliot Rodger’ın altı kişiyi öldürüp intihar etmesiyle duyulmuştu. 2018’de de Kanada’da aracını yayaların üzerine sürerek çoğu kadın 10 kişiyi öldüren Alek Minassian da bu topluluğa üyeydi. Incel’in logosunda kullandığı Chad isimli çizgi karakter, nefret edilen özgüvenli ve yakışıklı erkeği temsil ediyor.