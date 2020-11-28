Çılgın Sayısal Loto 28 Kasım 2020 sonuçları

Seda Sayan'ın sunumuyla Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından, hurriyet.com.tr'den ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Büyük bir heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.45'te TV8 ekranlarında gerçekleştirildi. 28 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da kazanan numaralar; 3-21-31-42-65-80 ve joker 18 oldu.

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