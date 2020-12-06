Çılgın Sayısal Loto 5 Aralık sonuçları belli oldu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam TV8 ekranlarında canlı yayında Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleştirildi.
06 Aralık 2020, Pazar 00:20 Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 85.649.864 TL oldu. Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. İşte 5 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
İşte kazandıran numaralar
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Seda Sayan'ın sunumu ile 21.45'te gerçekleşti. 5 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar ; 5-20-22-27-70-76 ve joker 79 oldu.
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