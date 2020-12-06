Çılgın Sayısal Loto 5 Aralık sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 85.649.864 TL oldu. Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. İşte 5 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

İşte kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Seda Sayan'ın sunumu ile 21.45'te gerçekleşti. 5 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar ; 5-20-22-27-70-76 ve joker 79 oldu.