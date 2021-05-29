Çılgın Sayısal Loto bana çıksa ne yaparım?

SEVCAN TOPAKTAŞ:

'YURT DIŞI EĞİTİM VE DÜNYA TURU HAYALİM VAR'

Çılgın Sayısal Loto’daki 160 milyon TL’ye yaklaşan bu ikramiye herkes için çok iyi bir miktar. İster istemez bu ikramiyeyi duyan herkese de çeşitli hayaller kurduruyor. Ben zaten normalde hayalperest bir insan olduğum için elbette daha büyük düşlere dalabiliyorum. Ben böyle bir parayı kazanırsam öncelikle eğitimim için kullanırım. Yurtdışı hayalim de var. Avrupa’da dil öğrenmek gibi hedefim var onu gerçekleştirmek böyle bir ikramiye daha kolay olur. Tabii ki eğitimin yanında bu para ile dünyayı da gezebilirim. Farklı farklı ülkeleri gezmek benim küçüklüğümden beri hayalim. Bunların dışında kesinlikle durumu olmayanlara ve eğitim alamayanlara destek olmak istiyorum.

'UĞURLU SAYIM 8'İ DAİMA İŞARETLERİM'

Ben oyunumu oynadıktan sonra çekilişe kadar hayal kurarım. Haftada bir iki çekilişe katılırım. Bunlardan biri de genelde Çılgın Sayısal Loto olur. Kuponumu doldururken o an aklımdan bir sürü sayı geçer. Kafama gelen sayıları hemen kağıda işaretlemeye çalışırım. Uğurlu sayım 8’i de daima her kolana koyarım mutlaka. Terminalden oynatmayı çok sevmem, kendi şansımı kendim yaratmak isterim. Sonra çekiliş günü de mutlaka o çekilişi izlemeye çalışırım. Çünkü o heyecan da bu oyunun bir parçası. İnternetten sonuçlara bakmak o topları tek tek izlemek kadar heyecanlı olmuyor.

İBRAHİM EMRE:

'GARANTİ YATIRIM YAPARIM, KAFAMI ÇOK YORMAM'

Ben böyle 150-160 milyon lira gibi büyük bir ikramiye çıkarsa kafamı çok yormam. İlk planda çeşitli büyüklükte 20-30 tane daire alırım. Geri kalan parayı da bankaya koyarım. Yani ben garanti yatırımı severim. Yeter ki çıksın da sonra gerekirse biraz kafa yorarım. Ailemi de ilk iş olarak garantiye alırım ki ‘Babamız o kadar kazandı hepsini savurdu’ desinler istemem. Durumu olmayan insanlara destek çıkarım. Bir de sokak hayvanlarının durumu çok kötü. Onlar için de iki tane güzel barınak açarım. Oyunsever olarak da hemen her çekilişe katılırım. Şans Topu’ndan On Numara’ya hepsini takip eder az da olsa bir kupon yaparım. Çekilişleri de mümkün mertebe takip etmeye çalışıyorum ama artık çok çekiliş var. Dolayısıyla tek tek hepsine zamanım olmuyor, ertesi gün sonuçlara cepten bakıyorum.

'ON NUMARA'NIN BENDE YERİ AYRI'

Ben kupon doldururken rakamlarla konuşurum. Bazen terminale oynatırım bazen kendim doldururum. Oyununa ve çekilişine göre değişir bu. Mesela 6 kolonluk bir Çılgın Sayısal Loto’da 3 sırayı kendim yazarsam 3 sırayı da terminale oynatarak harmanlarım. Çılgın Sayısal Loto’ya bence zaman zaman ek heyecanlar da lazım. Devreden ikramiyenin bu kadar büyümesi cazip ama takip ettiğim kadarıyla 5 bilen de çok az oluyor. Şans Topu ve Süper Loto’da daha az ikramiye birikmesine karşın daha sık olarak büyük kazançlar elde edilebiliyor. Ben On Numarayı da severim, değişik olasılıklarıyla tombala gibi geliyor bana. Uğurlu sayılarım: 13, 15 ve 31.