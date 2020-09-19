Çılgın Sayısal Loto çekildi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayınla gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 19-44-45-61-71-87 ve 83 joker oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. 19 Eylül Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Çekiliş canlı olarak Millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edilebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OLARAK OYNANIYOR

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde online olarak da oynanıyor. Bayiliklerin yanı sıra Millipiyangoonline.com'da kupon doldurabiliyor oyunseverler. 21.30'da çekilecek Çılgın Sayısal Loto için 21.00'e kadar oyun oynanabiliyor.