Türkiye Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 8 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası
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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 8 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası

Türkiye

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 8 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. İşte, 8 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı....

08 Kasım 2021, Pazartesi 21:16 Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto kazandırmaya devam ediyor. 8 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu.

İşte, 8 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı....

Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 16-25-36-54-56-61-4 (Joker) oldu. Süper star numarası ise 84 oldu.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır. Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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