Çılgın Sayısal Loto için 6 tutturmaya giden yol
Bu geceki çekilişte 211 milyon TL için nefesler tutuldu. Geride kalan çekilişlerde topların dağılımı; istatistiklere dikkat ederek kupon dolduranlar için önem taşıyor.
11 Eylül 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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İşte Çılgın Sayısal Loto'da Ağustos 2020’den beri yapılan tüm çekilişlerde çıkan topların analizi...
ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA SİSTEM NASIL OYNANIR?
Bir kolona 6 numaradan fazla işaretleyerek şansınızı artırabilirsiniz. SİSTEM oyununda seçtiğiniz sayıları içeren farklı kombinasyon elde edersiniz. Bunların kolon tutarı kadar ücret ödeyerek oyuna katılabilirsiniz.
>Çılgın Sayısal Loto oynarken en az 6 numara işaretlenmelidir. Bir kolonda 7 veya daha fazla numara işaretlenmesi durumunda sistem oyunu devreye girer. Bir kuponda birden fazla sistem oyunlu kolon oynanabilir.
>Sistem oyununda işaretlenen fazla numaraların da dahil olacağı 6’lı kolon kombinasyonları sistem tarafından oluşturulur.
>Sistem oyununu oynamak için bir kolonda en az 7, en fazla 19 numara işaretlenebilir.
Sistem oyununa örnek: Aşağıdaki 7 numaranın işaretlenmesi durumunda oluşan kombinasyonlu kupon örneği:
7 numaraya göre oluşan kombinasyonlar aşağıda: