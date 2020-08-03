Çılgın Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Çılgın Sayısal Loto’nun ilk çekilişi bugün akşam saat 21:30’da, Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL ile gerçekleştirecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü, saat 21:30’da yapılacak.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanıyor?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.





Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye Milli Piyango Online adresinden ulaşmak mümkün.

Çekilişler canlı yayınlanacak

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve şans merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, Milli Piyango Online sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.