İşte 2 Ağustos 2020’den 15 Eylül 2021 (Çarşamba) gecesine kadar geride kalan 176 çekilişte çıkan sayların dağılımı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA SİSTEM NASIL OYNANIR?

Bir kolona 6 numaradan fazla işaretleyerek şansınızı artırabilirsiniz. SİSTEM oyununda seçtiğiniz sayıları içeren farklı kombinasyon elde edersiniz. Bunların kolon tutarı kadar ücret ödeyerek oyuna katılabilirsiniz.

>Çılgın Sayısal Loto oynarken en az 6 numara işaretlenmelidir. Bir kolonda 7 veya daha fazla numara işaretlenmesi durumunda sistem oyunu devreye girer. Bir kuponda birden fazla sistem oyunlu kolon oynanabilir.

>Sistem oyununda işaretlenen fazla numaraların da dahil olacağı 6’lı kolon kombinasyonları sistem tarafından oluşturulur.

>Sistem oyununu oynamak için bir kolonda en az 7, en fazla 19 numara işaretlenebilir.

Sistem oyununa örnek: Aşağıdaki 7 numaranın işaretlenmesi durumunda oluşan kombinasyonlu kupon örneği:

7 numaraya göre oluşan kombinasyonlar aşağıda:



