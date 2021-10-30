10 milyon TL ikramiye bu gece 5+1 kategorisinde sahibini arayacak. Eğer 5+1 bilen yoksa 10 milyon TL alt kategorilere dağıtılacak. Bu geceki çekilişte 5 bilip + Joker topunu da doğru tahmin edenler 10 milyon TL ilave ikramiye kazanacak. (Birden fazla bilen olursa bölüşülecek.)

BU GECE MUTLAKA

5+1 bilen olmasa da 10 milyon bu gece mutlaka dağıtılacak. 5+1 bilen yoksa 5 bilenler, o da yoksa 4 bilenler bu ikramiyeyi paylaşacak. Yani ‘Ballı Hafta’nın bu geceki final çekilişinde oyunseverler 10 milyon TL’lik ek ikramiyeyi mutlaka kazanacak.

DİKKAT: KUPONLARA 'SÜPERSTAR' ÖZELLİĞİ GELDİ

SüperStarı oynamak çok basit. Oyunseverler bayilerden, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve mobil uygulamalardan her zamanki gibi 6 numara belirleyerek Çılgın Sayısal Loto için işaretlemelerini yapacak.

SüperStar’ı da oynamak isterlerse Çılgın Sayısal Loto kolonunun üzerindeki ‘SüperStar’ yazan kutucuğu işaretlemeleri gerekecek. Ardından kolonun en sağındaki mavi renkle belirlenmiş olan “SüperStar” kolonundan bir sayı belirleyecek. Eğer Çılgın Sayısal Loto kolonunda SüperStar yazan kutucuğu işaretleyip, mavi kolonda sayı işaretlemezse sistem otomatik olarak bir SüperStar rakamı belirleyecek.

Çılgın Sayısal Loto’nun bir kolonuna 3 TL ödeyen oyunseverler, SüperStar numarası da işaretlemek isterlerse ek olarak 1,5 TL daha ödeyecek. Yani Çılgın Sayısal Loto ile beraber oynandığı her kolon ödenecek tutar toplam 4.5 TL olacak.



