Çılgın Sayısal Loto’da 80 milyon lirayı bulan büyük ikramiye iştah kabartırken Sisal Şans, Ekim ayının son haftasına özel ‘Ballı Hafta’ uygulamasını duyurdu 6’yı kaçırmanın hüznünü yaşayanlar için 10 milyon TL’lik ilave ikramiyeyi kazanma fırsatı var. Ballı Hafta’nın ilk çekilişi olan 25 Ekim Pazartesi 5 bilip + 1 Joker topunu da doğru tahmin edenler 10 milyon TL ilave ikramiye kazanacak. (Birden fazla bilen olursa bölüşülecek) Ballı Hafta’nın Pazartesi günkü çekilişinde 5+1 bilen olmaması durumunda Çarşamba çekilişi yapılacak. Eğer iki çekilişte de 5+1 bilen çıkmazsa Cumartesi çekilişinde 5+1 bilen/bilenler aranacak. Bu kategoride doğru tahmin yapan olmaması durumunda bir alt kategorilere kazanan olana dek aktarılacaktır. Yani ‘Ballı Hafta’da oyunseverleri 10 Milyon TL’lik bir ek ikramiye bekliyor. Ballı Hafta boyunca tüm çekilişler TV8 ekranlarından Alp Kırşan’ın sunumuyla canlı olarak ekrana gelecek.

BİR BAKIŞTA 'BALLI HAFTA' İŞTE BİLMENİZ GEREKENLER

5+1 bilenler ilave 10 milyon TL kazanır.

25 Ekim çekilişinde 5+1 bilen çıkmazsa 27 Ekim çekilişinde 5+1 bilenler ilave 10 milyon TL kazanır.

27 Ekim çekilişinde 5+1 bilen çıkmazsa 30 Ekim çekilişinde 5+1 bilenler ilave 10 milyon TL kazanır.

30 Ekim çekilişinde 5+1 bilen çıkmazsa ilave 10 milyon TL alt kategorilere dağıtılır.

Ballı Hafta’da dağıtılacak ilave 10 milyon TL’nin 6 bilenlerle ilgisi yoktur. Çılgın Sayısal Loto’da 6 bilen çıksa da 10 milyon TL’lik ek ikramiye mutlaka dağıtılacak.

UYARILAR

1- İlk çekilişte (25 Ekim) ya da ikinci çekilişte (27 Ekim) kazanan olması durumunda 10 milyon TL ek ikramiye dağıtıldığı için ‘Ballı Hafta’ sona ermiş olacak.

2- İlk iki çekilişte kazanan olmaması durumunda üçüncü çekiliş sonunda 10 milyon TL mutlaka dağıtılacak. 5+1 bilen yoksa 5 bilenler o da yoksa 4 bilenler, 3 bilenler gibi…