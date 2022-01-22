Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye 120 milyon TL'yi aştı.

3 LİRAYA OYNANIYOR

3 liraya 1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynayan herkes bu heyecana ortak olabilir. Çılgın Sayısal Loto ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.

120 MİLYON LİRA İLE NELER ALINABİLİR?

ALTIN:

170 bin adet gram altın

92 bin adet çeyrek altın

23 bin 500 adet Cumhuriyet altını

EMLAK

İstanbul Halkalı toplu konutlardan tanesi 1.8 milyon liraya 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.

Bodrum'da denize yakın 12 müstakil ev alınabilir

İstanbul Bağdat Caddesi'nden tanesi 7-8 milyon liraya deniz manzaralı üst profil dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.

ARSA

Arsa yatırımını düşünenler Bodrum'un gelişen bölgesi Mazı'dan metrekaresi 7-8 bin liradan denize komşu 15 bin metrekare arazi alabilir

BANKA

120 milyon lirayı yüzde 16faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 1 milyon 600 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise 53 bin lira.

DÖVİZ

10 milyon dolar

8 milyon 800 bin euro

KRİPTO PARA