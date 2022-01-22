Şans Postası Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 120 milyon lira!

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 120 milyon lira!

Şans Postası

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 120 milyon lira!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayınla YouTube/millipiyangotv Youtube kanalında ve millipiyangoonline.com'da olacak

22 Ocak 2022, Cumartesi 14:18 Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye 120 milyon TL'yi aştı.

3 LİRAYA OYNANIYOR

3 liraya 1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynayan herkes bu heyecana ortak olabilir. Çılgın Sayısal Loto ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.

120 MİLYON LİRA İLE NELER ALINABİLİR?

ALTIN:

  • 170 bin adet gram altın
  • 92 bin adet çeyrek altın
  • 23 bin 500 adet Cumhuriyet altını

EMLAK

  • İstanbul Halkalı toplu konutlardan tanesi 1.8 milyon liraya 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.
  • Bodrum'da denize yakın 12 müstakil ev alınabilir
  • İstanbul Bağdat Caddesi'nden tanesi 7-8 milyon liraya deniz manzaralı üst profil dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.

ARSA

  • Arsa yatırımını düşünenler Bodrum'un gelişen bölgesi Mazı'dan metrekaresi 7-8 bin liradan denize komşu 15 bin metrekare arazi alabilir

BANKA

  • 120 milyon lirayı yüzde 16faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 1 milyon 600 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise 53 bin lira.

DÖVİZ

  • 10 milyon dolar
  • 8 milyon 800 bin euro

KRİPTO PARA

  • Geleceğin finans enstrümanı olarak görülen kripto paralara yatırım yapmak isteyenler 210 adet Bitcoin alabilir

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