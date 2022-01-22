Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 120 milyon lira!
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayınla YouTube/millipiyangotv Youtube kanalında ve millipiyangoonline.com'da olacak
22 Ocak 2022, Cumartesi 14:18 Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye 120 milyon TL'yi aştı.
3 LİRAYA OYNANIYOR
3 liraya 1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynayan herkes bu heyecana ortak olabilir. Çılgın Sayısal Loto ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.
120 MİLYON LİRA İLE NELER ALINABİLİR?
ALTIN:
- 170 bin adet gram altın
- 92 bin adet çeyrek altın
- 23 bin 500 adet Cumhuriyet altını
EMLAK
- İstanbul Halkalı toplu konutlardan tanesi 1.8 milyon liraya 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.
- Bodrum'da denize yakın 12 müstakil ev alınabilir
- İstanbul Bağdat Caddesi'nden tanesi 7-8 milyon liraya deniz manzaralı üst profil dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.
ARSA
- Arsa yatırımını düşünenler Bodrum'un gelişen bölgesi Mazı'dan metrekaresi 7-8 bin liradan denize komşu 15 bin metrekare arazi alabilir
BANKA
- 120 milyon lirayı yüzde 16faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 1 milyon 600 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise 53 bin lira.
DÖVİZ
- 10 milyon dolar
- 8 milyon 800 bin euro
KRİPTO PARA
- Geleceğin finans enstrümanı olarak görülen kripto paralara yatırım yapmak isteyenler 210 adet Bitcoin alabilir
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