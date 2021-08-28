Şans Postası Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 204 milyon lira!

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 204 milyon lira!

Şans Postası

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 204 milyon lira!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayınla YouTube/millipiyangotv Youtube kanalında ve millipiyangoonline.com'da olacak

28 Ağustos 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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  • Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 6 numarayı bir kişi bilirse büyük ikramiye 204 milyon TL’yi kazanacak.
  • Türkiye’de şans oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi olan bu ikramiye, yine canlı çekilişle sahibini bulacak.
  • 167 çekiliştir devreden oyunda 3 Ağustos’tan beri 6 numarayı doğru bilen çıkmadı. Kolon bedeli 3 lira.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR

Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz.


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