Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayınla gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 71, 73, 57, 30, 35, 77 ve joker 24 oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor.

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Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Online Çılgın Sayısal Loto oynamak için Milli Piyango Online'ı ziyaret etmeniz gerekiyor. Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; Milli Piyango Online üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Çekilişler canlı olarak yayınlanıyor

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.