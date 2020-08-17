Çılgın Sayısal Loto'nun 17 Ağustos Pazartesi yapılacak çekilişi öncesi heyecan dorukta. 53.319.289 TL'lik büyük ikramiye son çekiliş sonrasında devretmişti. Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Bu akşamki ikramiye ne kadar oldu? İşte tüm bu soruların cevapları ve detaylar haberimizde...

Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto saat 21:30'da canlı gerçekleşiyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com sitesinden öğreniliyor

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Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.