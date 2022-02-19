1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynayan herkes bu heyecana ortak olabilir. Çılgın Sayısal Loto ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.

DİKKAT! KUPONLARA 'SÜPERSTAR' ÖZELLİĞİ GELDİ

SüperStarı oynamak çok basit. Oyunseverler bayilerden, millipiyangoonline.com sitesinden ve mobil uygulamadan her zamanki gibi 6 numara belirleyerek Çılgın Sayısal Loto için işaretlemelerini yapacak. SüperStar’ı da oynamak isterlerse Çılgın Sayısal Loto kolonunun üzerindeki ‘SüperStar’ yazan kutucuğu işaretlemeleri gerekecek. Ardından kolonun en sağındaki mavi renkle belirlenmiş olan “SüperStar” kolonundan bir sayı belirleyecek. Eğer Çılgın Sayısal Loto kolonunda SüperStar yazan kutucuğu işaretleyip, mavi kolonda sayı işaretlemezse sistem otomatik olarak bir SüperStar rakamı belirleyecek.