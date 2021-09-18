212 milyon 285 bin TL ikramiye kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam yeni büyük ikramiye 61 milyon TL'yi aştı. 3 liraya 1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynayan herkes bu heyecana ortak olabilir. Çılgın Sayısal Loto ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR

Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz.