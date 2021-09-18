Şans Postası Çılgın Sayısal Loto'da heyecan bitmedi! Büyük ikramiye 61 milyon TL

Çılgın Sayısal Loto'da heyecan bitmedi! Büyük ikramiye 61 milyon TL

Şans Postası

Çılgın Sayısal Loto'da heyecan bitmedi! Büyük ikramiye 61 milyon TL

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayınla YouTube/millipiyangotv Youtube kanalında ve millipiyangoonline.com'da olacak

18 Eylül 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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212 milyon 285 bin TL ikramiye kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam yeni büyük ikramiye 61 milyon TL'yi aştı. 3 liraya 1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynayan herkes bu heyecana ortak olabilir. Çılgın Sayısal Loto ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR

Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz.

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