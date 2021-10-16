Çılgın Sayısal Loto'da heyecan bitmedi! Büyük ikramiye 75 milyon TL
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayınla YouTube/millipiyangotv Youtube kanalında ve millipiyangoonline.com'da olacak
16 Ekim 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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212 milyon 285 bin TL ikramiye kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam yeni büyük ikramiye 75 milyon TL'yi aştı. 3 liraya 1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynayan herkes bu heyecana ortak olabilir. Çılgın Sayısal Loto ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR
Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz.
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