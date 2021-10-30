Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye 81 milyon TL'yi aştı.

3 LİRAYA ŞANSINIZI DENEYİN

3 liraya 1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynayan herkes bu heyecana ortak olabilir. Çılgın Sayısal Loto ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.