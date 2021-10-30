Şans Postası Çılgın Sayısal Loto'da heyecan sürüyor! Büyük ikramiye 82 milyon TL

Çılgın Sayısal Loto'da heyecan sürüyor! Büyük ikramiye 82 milyon TL

Şans Postası

Çılgın Sayısal Loto'da heyecan sürüyor! Büyük ikramiye 82 milyon TL

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayınla Alp Kırşan'ın sunumuyla TV8'de olacak. Çekiliş ayrıca YouTube/millipiyangotv Youtube kanalında ve millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak

30 Ekim 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye 81 milyon TL'yi aştı.

3 LİRAYA ŞANSINIZI DENEYİN

3 liraya 1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynayan herkes bu heyecana ortak olabilir. Çılgın Sayısal Loto ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.

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