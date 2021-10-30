Çılgın Sayısal Loto'da heyecan sürüyor! Büyük ikramiye 82 milyon TL
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayınla Alp Kırşan'ın sunumuyla TV8'de olacak. Çekiliş ayrıca YouTube/millipiyangotv Youtube kanalında ve millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak
30 Ekim 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye 81 milyon TL'yi aştı.
3 LİRAYA ŞANSINIZI DENEYİN
3 liraya 1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynayan herkes bu heyecana ortak olabilir. Çılgın Sayısal Loto ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.