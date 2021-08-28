Çılgın Sayısal Loto'da sistem nasıl oynanır?
Bir kolona 6 numaradan fazla işaretleyerek şansınızı artırabilirsiniz. Sistem oyununda seçtiğiniz sayıları içeren farklı kombinasyon elde edersiniz. Bunların kolon tutarı kadar ücret ödeyerek oyuna katılabilirsiniz.
28 Ağustos 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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- Çılgın Sayısal Loto oynarken en az 6 numara işaretlenmelidir. Bir kolonda 7 veya daha fazla numara işaretlenmesi durumunda sistem oyunu devreye girer. Bir kuponda birden fazla sistem oyunlu kolon oynanabilir.
- Sistem oyununda işaretlenen fazla numaraların da dahil olacağı 6’lı kolon kombinasyonları sistem tarafından oluşturulur.
- Sistem oyununu oynamak için bir kolonda en az 7, en fazla 19 numara işaretlenebilir.
Sistem oyununa örnek: Aşağıdaki 7 numaranın işaretlenmesi durumunda oluşan kombinasyonlu kupon örneği:
7 numaraya göre oluşan kombinasyonlar aşağıda:
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