Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
Beylikdüzü’nde şarkıcı Çılgın Sedat’ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
24 Şubat 2021, Çarşamba 07:50 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evi yandı. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "Hiçbir şeyim kalmadı" dedi. 'Uğraştım didindim yaptırdım' diyen Çılgın Sedat ayakta durmakta güçlük çekti.
'YA YANGIN GECE OLSAYDI'
Oğlunun yanmış yatağını görünce fenalık geçiren ünlü şarkıcı "Ya yangın gece olsaydı" diyerek gözyaşı döktü.
Çılgın Sedat ve eşi gözyaşları içinde yangın söndürme çalışmalarını izledi.
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