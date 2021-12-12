Çılgın yarış başladı! Verstappen mi, Hamilton mu?

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16.05 Pole pozisyonu Verstappen'deydi ancak Hamilton daha iyi kalkarak liderliği ilk turda aldı. Hamilton'ın dışarıdan geçtiği ve Verstappen'e pozisyonu geri vermesi gerektiği iddiası var. İncelenecek...

Pole pozisyonu Verstappen'deydi ancak Hamilton daha iyi kalkarak liderliği ilk turda aldı. Hamilton'ın dışarıdan geçtiği ve Verstappen'e pozisyonu geri vermesi gerektiği iddiası var. İncelenecek... 16.10 İnceleme yapıldı ve Verstappen'in Hamilton'ı dışarıya çıkmaya zorladığı, Hamilton'ın ise sağladığı avantajı geri verdiği için incelemeye gerek duyulmadığı açıklandı.

İnceleme yapıldı ve Verstappen'in Hamilton'ı dışarıya çıkmaya zorladığı, Hamilton'ın ise sağladığı avantajı geri verdiği için incelemeye gerek duyulmadığı açıklandı. 16.11 FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu)'nın incelemeye gerek olmadığı kararına Red Bull'dan tepki geldi. Verstappen "İncelemeyeceklerse orada ne yapıyorlar?" dediği duyuldu.

(Uluslararası Otomobil Federasyonu)'nın incelemeye gerek olmadığı kararına Red Bull'dan tepki geldi. Verstappen dediği duyuldu. 16.17 İlk 10 tur geçildi ve lider Hamilton, ikinci Verstappen'den 4 saniye önde.

16.18 Max Verstappen yumuşak hamurla, Lewis Hamilton orta hamurla yarışa başlamıştı. 9. tur itibarıyla Verstappen'in arka tekerleklerinde sorun başladığı bildirildi.

Max Verstappen yumuşak hamurla, Lewis Hamilton orta hamurla yarışa başlamıştı. 9. tur itibarıyla Verstappen'in arka tekerleklerinde sorun başladığı bildirildi. 16.22 Hamilton 13. tur itibarıyla Verstappen'e 5.7 saniye fark atmış durumda.

Hamilton 13. tur itibarıyla Verstappen'e 5.7 saniye fark atmış durumda. 16.23 Verstappen pite erken çağrıldı. Sert lastiklerini takacak. İkinci sırada Perez var.

16.26 Hamilton da pite geldi ve lider Perez oldu.

Hamilton da pite geldi ve lider Perez oldu. 16.33 21. turda Perez ile Hamilton'ın liderlik çekişmesinde Perez rakibine yaklaşık 6 saniye kaybettirdi ve takım arkadaşı Verstappen'e müthiş bir fırsat kazandırdı.

21. turda Perez ile Hamilton'ın liderlik çekişmesinde Perez rakibine yaklaşık 6 saniye kaybettirdi ve takım arkadaşı Verstappen'e müthiş bir fırsat kazandırdı. 16.35 Verstappen şampiyonluk için Hamilton'ı yakalamaya çalışıyor. Fark 1 saniyenin altında.

Verstappen şampiyonluk için Hamilton'ı yakalamaya çalışıyor. Fark 1 saniyenin altında. 16.36 Perez pite girdi ve Hamilton liderliği aldı. Bu çekişme Verstappen'e yaradı ve 6 saniyelik fark eridi. 22. tur itibarıyla fark 1.8 saniye.

Perez pite girdi ve Hamilton liderliği aldı. Bu çekişme Verstappen'e yaradı ve 6 saniyelik fark eridi. 22. tur itibarıyla fark 1.8 saniye. 16.40 25. tur itibarıyla Lewis Hamilton farkı yine açmaya başladı. Verstappen'le arasında 2.7 saniye var.

16.43 Kariyerinin son yarışına çıkan 42 yaşındaki Kimi Raikkonen mücadeleyi tamamlayamadı. Frenlerinde yaşadığı sorun nedeniyle pistin dışına uçan Raikkonen şanssız bir kariyer vedası yaptı.

16.45. Hamilton, 28. tur itibarıyla liderliğini sürdürüyor. İkinci sıradaki Verstappen, rakibini 3.6 saniye geriden takip ediyor.

30. tur itibarıyla Hamilton-Verstappen ikilisi diğer pilotlarla farkı büyük derece açtı. İkinci sıradaki Verstappen'e en yakın pilot Mercedes'in pilotu Valtteri Bottas ve fark 23 saniye.

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Verstappen şampiyon olursa kariyerinin ilk zaferini elde edecek.

Hamilton kazanırsa 8. şampiyonluğunu alarak bir rekor kırmış olacak ve tarihin en fazla F1 şampiyonu kazanmış pilotu olarak Michael Schumacher'i geride bırakacak.

Pole pozisyonu Verstappen'in elinde ve avantaj onda. İhtimaller ise şöyle: