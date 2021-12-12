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16.05 Pole pozisyonu Verstappen'deydi ancak Hamilton daha iyi kalkarak liderliği ilk turda aldı. Hamilton'ın dışarıdan geçtiği ve Verstappen'e pozisyonu geri vermesi gerektiği iddiası var. İncelenecek...

Pole pozisyonu Verstappen'deydi ancak Hamilton daha iyi kalkarak liderliği ilk turda aldı. Hamilton'ın dışarıdan geçtiği ve Verstappen'e pozisyonu geri vermesi gerektiği iddiası var. İncelenecek... 16.10 İnceleme yapıldı ve Verstappen'in Hamilton'ı dışarıya çıkmaya zorladığı, Hamilton'ın ise sağladığı avantajı geri verdiği için incelemeye gerek duyulmadığı açıklandı.

İnceleme yapıldı ve Verstappen'in Hamilton'ı dışarıya çıkmaya zorladığı, Hamilton'ın ise sağladığı avantajı geri verdiği için incelemeye gerek duyulmadığı açıklandı. 16.11 FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu)'nın incelemeye gerek olmadığı kararına Red Bull'dan tepki geldi. Verstappen "İncelemeyeceklerse orada ne yapıyorlar?" dediği duyuldu.

(Uluslararası Otomobil Federasyonu)'nın incelemeye gerek olmadığı kararına Red Bull'dan tepki geldi. Verstappen dediği duyuldu. 16.17 İlk 10 tur geçildi ve lider Hamilton, ikinci Verstappen'den 4 saniye önde.

16.18 Max Verstappen yumuşak hamurla, Lewis Hamilton orta hamurla yarışa başlamıştı. 9. tur itibarıyla Verstappen'in arka tekerleklerinde sorun başladığı bildirildi.

Max Verstappen yumuşak hamurla, Lewis Hamilton orta hamurla yarışa başlamıştı. 9. tur itibarıyla Verstappen'in arka tekerleklerinde sorun başladığı bildirildi. 16.22 Hamilton 13. tur itibarıyla Verstappen'e 5.7 saniye fark atmış durumda.

Hamilton 13. tur itibarıyla Verstappen'e 5.7 saniye fark atmış durumda. 16.23 Verstappen pite erken çağrıldı. Sert lastiklerini takacak. İkinci sırada Perez var.

16.26 Hamilton da pite geldi ve lider Perez oldu.

Hamilton da pite geldi ve lider Perez oldu. 16.33 21. turda Perez ile Hamilton'ın liderlik çekişmesinde Perez rakibine yaklaşık 6 saniye kaybettirdi ve takım arkadaşı Verstappen'e müthiş bir fırsat kazandırdı.

21. turda Perez ile Hamilton'ın liderlik çekişmesinde Perez rakibine yaklaşık 6 saniye kaybettirdi ve takım arkadaşı Verstappen'e müthiş bir fırsat kazandırdı. 16.35 Verstappen şampiyonluk için Hamilton'ı yakalamaya çalışıyor. Fark 1 saniyenin altında.

Verstappen şampiyonluk için Hamilton'ı yakalamaya çalışıyor. Fark 1 saniyenin altında. 16.36 Perez pite girdi ve Hamilton liderliği aldı. Bu çekişme Verstappen'e yaradı ve 6 saniyelik fark eridi. 22. tur itibarıyla fark 1.8 saniye.

Perez pite girdi ve Hamilton liderliği aldı. Bu çekişme Verstappen'e yaradı ve 6 saniyelik fark eridi. 22. tur itibarıyla fark 1.8 saniye. 16.40 25. tur itibarıyla Lewis Hamilton farkı yine açmaya başladı. Verstappen'le arasında 2.7 saniye var.

16.43 Kariyerinin son yarışına çıkan 42 yaşındaki Kimi Raikkonen mücadeleyi tamamlayamadı. Frenlerinde yaşadığı sorun nedeniyle pistin dışına uçan Raikkonen şanssız bir kariyer vedası yaptı.

Kariyerinin son yarışına çıkan 42 yaşındaki Kimi Raikkonen mücadeleyi tamamlayamadı. Frenlerinde yaşadığı sorun nedeniyle pistin dışına uçan Raikkonen şanssız bir kariyer vedası yaptı. 16.45 . Hamilton, 28. tur itibarıyla liderliğini sürdürüyor. İkinci sıradaki Verstappen, rakibini 3.6 saniye geriden takip ediyor.

. Hamilton, 28. tur itibarıyla liderliğini sürdürüyor. İkinci sıradaki Verstappen, rakibini 3.6 saniye geriden takip ediyor. 16.50 30. tur itibarıyla Hamilton-Verstappen ikilisi diğer pilotlarla farkı büyük derece açtı. İkinci sıradaki Verstappen'e en yakın pilot Mercedes'in pilotu Valtteri Bottas ve fark 23 saniye.

30. tur itibarıyla Hamilton-Verstappen ikilisi diğer pilotlarla farkı büyük derece açtı. İkinci sıradaki Verstappen'e en yakın pilot Mercedes'in pilotu Valtteri Bottas ve fark 23 saniye. 16.58 37. tur itibarıyla Verstappen ve Perez, ikinci kez pite geldi ve sert lastikleri yeniledi.

37. tur itibarıyla Verstappen ve Perez, ikinci kez pite geldi ve sert lastikleri yeniledi. 17.02 39. tur itibarıyla Hamilton, ekibine "Beni pistte bırakmak riski değil miydi? Yarış sonunda sorun yaşayacak mıyım?" diye sordu. Ekibi isi "Pist üstü pozisyonunu kaybetme riskimiz vardı" cevabını verdi.

39. tur itibarıyla Hamilton, ekibine "Beni pistte bırakmak riski değil miydi? Yarış sonunda sorun yaşayacak mıyım?" diye sordu. Ekibi isi "Pist üstü pozisyonunu kaybetme riskimiz vardı" cevabını verdi. 17.03 40 tur itibarıyla Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 15.7 saniye. Ancak Hamilton'ın tekerlekler için pite girme ihtimali var. Hamilton, ekibine "Yarışın kalan süresi boyunca bu tempoyu koruyamam" dedi.

40 tur itibarıyla Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 15.7 saniye. Ancak Hamilton'ın tekerlekler için pite girme ihtimali var. Hamilton, ekibine dedi. 17.08 43. tur itibarıyla Hamilton 29 turdur aynı lastikleri kullanıyor. Versttapen ise 6 tur önce lastiklerini yeniledi. Hamilton, lastik tereddüdünde haklı. Fark ise 13.9 saniye.

17.19 51. tur itibarıyla fark 10.9 saniye. Verstappen farkı hala istediği seviyelere indirebilmiş değil.

51. tur itibarıyla fark 10.9 saniye. Verstappen farkı hala istediği seviyelere indirebilmiş değil. 17.22. 53. turda Latifi, Mick Schumacher ile temas ederek bariyerlere çarptı ve güvenlik araca piste girdi. Bu gelişme Hamilton'ın aleyhine ve farkın kapanmasına neden olacak.

17.23 Verstappen ile Perez pite girdi ve yumuşak lastiklerini taktılar. Hamilton ise pite gelemediği için ekibine "bip" dolu mesajlar gönderdi.

Verstappen ile Perez pite girdi ve yumuşak lastiklerini taktılar. Hamilton ise pite gelemediği için ekibine "bip" dolu mesajlar gönderdi. 17.30 Son iki tura güvenlik araçlarıyla girildi ve pistin temizlenmesi bitmediği için yarış hala rölantide sürüyor. Bu durum devam ederse lider Hamilton şampiyon olacak. Yarışın başlama ihtimali hala var.

Son iki tura güvenlik araçlarıyla girildi ve pistin temizlenmesi bitmediği için yarış hala rölantide sürüyor. Bu durum devam ederse lider Hamilton şampiyon olacak. Yarışın başlama ihtimali hala var. 17.33 Güvenlik aracı son turda pistten çıkacak ve Verstappen son turda Hamilton'ı geçmeye çalışacak. Mercedes'ten Toto Wolf, karara tepki gösterdi ve "Bu doğru karar değil" dedi. Şampiyonluk son yarışın son turuna kaldı. Fark yarım saniye.

Güvenlik aracı son turda pistten çıkacak ve Verstappen son turda Hamilton'ı geçmeye çalışacak. Mercedes'ten Toto Wolf, karara tepki gösterdi ve dedi. Şampiyonluk son yarışın son turuna kaldı. Fark yarım saniye. 17.34 Max Verstappen Hamilton'ı geçti ve dünya şampiyonu oldu!

17.38 24 yaşındaki Verstappen gözyaşları içerisinde şampiyonluğunu kutluyor.

24 yaşındaki Verstappen gözyaşları içerisinde şampiyonluğunu kutluyor. 17.47 Tribünlerdeki Hollandalı F1 tutkunları, vatandaşları Verstappen'e tezahürat yapıyorlar. Hollandalı taraftarlar için Verstappen'e adeta Johan Cruyff muamelesi yapıyor.

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Verstappen şampiyon olursa kariyerinin ilk zaferini elde edecek.

Hamilton kazanırsa 8. şampiyonluğunu alarak bir rekor kırmış olacak ve tarihin en fazla F1 şampiyonu kazanmış pilotu olarak Michael Schumacher'i geride bırakacak.

Pole pozisyonu Verstappen'in elinde ve avantaj onda. İhtimaller ise şöyle: