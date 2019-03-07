Çilingir mahkemeye zorla getirilecek
1995 Türkiye ikinci güzeli Ceyda Sabah, 3 yıl önce boşanma aşamasında oldukları dönemde ayrı yaşadığı eşi Coşkun Sabah’ın kendisini aldattığı şüphesiyle Etiler’deki dairesine çilingir yardımıyla girdi. Ancak, o dairede artık Coşkun Sabah oturmuyordu. Daireyi kiraladığı Mustafa Kayışoğlu şikayeti olunca Ceyda Sabah ve çilingir Süleyman Akkaya hakkında İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Ceyda Sabah ve Akkaya’nın beraatine karar vermişti. Karara itiraz eden şikayetçi Mustafa Kayışoğlu’nun avukatı, dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşımıştı.
İstinaf Mahkemesi, kira sözleşmesi ve tanık anlatımları gibi hususların yeterince incelenmeden hüküm verildiği gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararını bozmuştu. Mahkeme yeniden yargılama aşamasında duruşmalara gelmeyen çilingir Süleyman Akkaya’nın zorla getirilmesine karar verdi. (Hürriyet/Özge Eğrikar)