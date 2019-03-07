Çilingir mahkemeye zorla getirilecek 1995 Türkiye ikinci güzeli Ceyda Sabah, 3 yıl önce boşanma aşamasında oldukları dönemde ayrı yaşadığı eşi Coşkun Sabah’ın kendisini aldattığı şüphesiyle Etiler’deki dairesine çilingir yardımıyla girdi. Ancak, o dairede artık Coşkun Sabah oturmuyordu. Daireyi kiraladığı Mustafa Kayışoğlu şikayeti olunca Ceyda Sabah ve çilingir Süleyman Akkaya hakkında İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı